"سيتي بنك" يتوقع خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في يونيو

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قال "سيتي بنك" إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لخفض أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من الحديث الأخير الذي يشير إلى أن البنك المركزي قد يؤجل ذلك.

وفي رد فعل على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية خلال مارس، أشار البنك إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن بيانات الوظائف قوية، ما يمهد الطريق أمام بدء تخفيضات الفائدة في يونيو.

وأضاف "سيتي بنك" أنه في حال استمرار قوة سوق الوظائف، فإنه من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بواقع 75 نقطة أساس هذا العام.