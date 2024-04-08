اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفيدرالي الأميركي (رويترز) الاقتصاد الأميركي مناسبة
الفيدرالي الأميركي (رويترز)
الفائدة

"سيتي بنك" يتوقع خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في يونيو

رغم الحديث مؤخرا عن احتمال تأجيل الخفض

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال "سيتي بنك" إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لخفض أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من الحديث الأخير الذي يشير إلى أن البنك المركزي قد يؤجل ذلك.

وفي رد فعل على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية خلال مارس، أشار البنك إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن بيانات الوظائف قوية، ما يمهد الطريق أمام بدء تخفيضات الفائدة في يونيو.

وأضاف "سيتي بنك" أنه في حال استمرار قوة سوق الوظائف، فإنه من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بواقع 75 نقطة أساس هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط