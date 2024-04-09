أذكى 10 مدن في العالم.. هيمنة أوروبية ومدن عربية تدخل سباق الصدارة

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اقتحمت أبوظبي قائمة أذكى 10 مدن في العالم في تصنيف جديد مع استمرار الإمارة في أجندة التحول الرقمي.

وصعدت العاصمة الإماراتية 3 مراكز من العام الماضي إلى المركز العاشر في مؤشر المدينة الذكية 2024 الذي أعده المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) السويسري، والذي صدر اليوم الثلاثاء.

كما ارتفعت دبي في تصنيف 142 مدينة، حيث ارتفعت من المركز 17 العام الماضي إلى المركز 12.

وصعدت الرياض 5 مراكز إلى المركز 25، في حين جاءت مكة وجدة في المركزين 52 و55 على التوالي. وارتفعت الدوحة 11 مركزا لتحتل المركز 59 بينما جاءت مسقط في المركز 88.

وتعتمد القائمة على تقييمات الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية للمدن الذكية، بالإضافة إلى عوامل مثل نوعية الحياة والبيئة والشمول.

المؤشر يقيم تصورات السكان حول القضايا المتعلقة بالهياكل وتطبيقات التكنولوجيا المتاحة لهم في مدينتهم. يتم حساب كل درجة من خلال الإشارة إلى السنوات الثلاث الماضية من الاستطلاع.

وقال برونو لانفين، رئيس مرصد المدن الذكية، وهو جزء من المعهد الدولي للتنمية الإدارية: "يجب على المدن أن تصمم وتتبنى استراتيجيات يمكنها مقاومة اختبار المستقبل الذي يعاني من الشكوك المتزايدة".

أذكى 10 مدن على مستوى العالم

وفي المراكز العشرة الأولى التي تهيمن عليها أوروبا إلى حد كبير، احتفظت مدينة زيوريخ السويسرية بالمركز الأول - وهو المركز الذي احتلته منذ عام 2019 (باستثناء عام 2022، عندما لم يتم إصدار الترتيب).

وجاءت أوسلو في النرويج في المركز الثاني، محتفظة هي الأخرى بمكانتها منذ بدء المؤشر، بينما احتفظت العاصمة الأسترالية كانبيرا بالمركز الثالث.

فيما حلت جنيف وسنغافورة وكوبنهاغن ولوزان ولندن وهلسنكي في المراكز العشرة الأولى.

وقال التقرير إن أبو ظبي وزيوريخ وأوسلو وسنغافورة وبكين وسيول كانت المدن الأكثر أداءً باستمرار في قائمة أفضل 20 مدينة منذ بدء المؤشر.