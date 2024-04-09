البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات إفريقيا بنسبة 3.4% في عام 2024

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تعمل زيادة الاستهلاك الخاص وانخفاض التضخم على دعم الانتعاش الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً لتقرير نبض إفريقيا الصادر عن "البنك الدولي"، والذي اطلعت عليه "العربية Business".

ومع ذلك، لا يزال التعافي هشاً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتزايد التزامات خدمة الديون، والكوارث الطبيعية المتكررة، وتصاعد الصراعات والعنف، بحسب التقرير. وهناك حاجة إلى سياسات تحويلية لمعالجة عدم المساواة المتجذرة من أجل الحفاظ على النمو على المدى الطويل والحد من الفقر بشكل فعال.

ويتوقع التقرير أن ينتعش النمو في عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، و3.8% في عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا التعافي لا يزال هشا. وفي حين أن التضخم يتراجع في معظم الاقتصادات، حيث انخفض من متوسط 7.1 إلى 5.1% في عام 2024، فإنه لا يزال مرتفعا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الإفريقية تتصارع مع مشاكل السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها.

وبشكل عام، يؤكد التقرير أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في النمو، فإن وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة لا تزال أقل من معدل النمو في العقد السابق (2000-2014) وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر. علاوة على ذلك، وبسبب عوامل متعددة بما في ذلك عدم المساواة الهيكلية، فإن النمو الاقتصادي يقلل من الفقر في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا بشكل أقل مقارنة بالمناطق الأخرى.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون التنمية المستدامة بالبنك الدولي، أندرو دابالين: "إن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يرتبط بانخفاض معدل الفقر المدقع بنحو 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في المتوسط في بقية أنحاء العالم". "في سياق الميزانيات الحكومية المقيدة، لن يتم تحقيق الحد من الفقر بشكل أسرع من خلال السياسة المالية وحدها. ويجب دعمها بسياسات تعمل على توسيع القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل أكثر وأفضل لجميع شرائح المجتمع.

ويسلط التقرير الضوء على أن الموارد الخارجية لتلبية احتياجات التمويل الإجمالية للحكومات الإفريقية آخذة في التقلص وأن الموارد المتاحة أصبحت أكثر تكلفة مما كانت عليه قبل الوباء. إذ يؤثر عدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي وقد يعيق الوصول إلى الغذاء لما يقدر بنحو 105 ملايين شخص معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراعات والصدمات المناخية. ولا تزال الأوضاع المالية للحكومات الإفريقية عرضة للاضطرابات الاقتصادية العالمية، مما يستلزم اتخاذ إجراءات سياسية لبناء هوامش وقائية لمنع الصدمات المستقبلية أو التغلب عليها.

علاوة على ذلك، تظل فجوة التفاوت في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا واحدة من أعلى المعدلات في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما لا يزال الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم أو الرعاية الصحية، غير متكافئ إلى حد كبير على الرغم من التحسينات الأخيرة. وتوجد أيضاً فوارق في الوصول إلى الأسواق والأنشطة المدرة للدخل، بغض النظر عن مهارات الناس. وقد يكون للضرائب والإعانات سيئة التوجيه أيضا تأثير كبير على الفقراء.

وقالت غابرييلا إنشاوست، المؤلفة المشاركة لتقرير البنك الدولي المقبل حول معالجة عدم المساواة في إفريقيا، "إن عدم المساواة في إفريقيا يرجع إلى حد كبير إلى الظروف التي يولد فيها الطفل والتي تتفاقم في وقت لاحق من الحياة بسبب العقبات التي تحول دون المشاركة بشكل منتج في الأسواق والسياسات المالية التراجعية". "إن تحديد هذه القيود الهيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد ومعالجتها بشكل أفضل يوفر خريطة طريق لمستقبل أكثر ازدهارا".

ويدعو تقرير نبض إفريقيا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السياسية لتعزيز النمو الأقوى والأكثر إنصافا. وتشمل هذه الإصلاحات استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع الحراك بين الأجيال، ودعم الوصول إلى الأسواق، وضمان عدم تحميل الفقراء أعباء زائدة عن الحاجة بسبب السياسات المالية.