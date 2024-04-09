رئيس تسلا السابق ينتقد "ماسك" لتأجيل برنامج السيارات الكهربائية الرخيصة

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قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة تسلا، مارتن إيبرهارد، إنه من المؤسف أن شركة صناعة السيارات الأميركية ربما أخرت برنامجها للسيارات منخفضة التكلفة مع الأخذ في الاعتبار أن خفض أسعار السيارات الكهربائية هو أمر أساسي لاستيعابها وأحد أكثر الأشياء إثارة في السوق في الصين.

شارك إيبرهارد في تأسيس شركة تسلا، التي كانت تُعرف آنذاك باسم تسلا موتورز، مع مارك تاربينينغ في عام 2003 وشغل منصب الرئيس التنفيذي الأول للشركة حتى أواخر عام 2007. وجاءت تصريحاته على هامش افتتاحية قمة HSBC للاستثمار العالمي في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال إيبرهارد: "قرأت مؤخراً أن تسلا قررت عدم متابعة خطط إنتاج طرازها 2، سيارتها المنخفضة الجودة، لأنها لا تعتقد أنها قادرة على المنافسة مع السيارات الصينية منخفضة التكلفة"... "أعتقد أن هذا أمر مؤسف، ربما يرغبون في إعادة التفكير في ذلك. يبدو أن السوق أفضل من تلك الشاحنة العملاقة التي يصنعونها".

كما وصف إيبرهارد شركة Toyota Motor Corp بأنها "تأخرت في مجال السيارات الكهربائية، وهو ما يفاجئني"، وقال إنه كان "يراقب BYD منذ عقود".

تمتلك شركة BYD الصينية العملاقة مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية، بدءاً من سيارة Seagull الهاتشباك الشهيرة، والتي تباع بسعر 69800 يوان، أو أقل من 10000 دولار، وصولاً إلى سيارة Yangwang الفائقة التي يبلغ سعرها 1.68 مليون يوان.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن تسلا ألغت خططها لإنتاج سيارة أقل تكلفة، مما دفع الرئيس التنفيذي الحالي إيلون ماسك إلى نفي ذلك. وفي منشور منفصل على منصة التواصل الاجتماعي X، رد ماسك بعيون تعبيرية على أحد مستثمري تسلا الذي توقع أن تسلا تحول المزيد من الموارد نحو محاولة جلب سيارة أجرة آلية إلى السوق.

أثار ماسك لأول مرة سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار خلال حدث متعلق بالبطارية نظمته الشركة في سبتمبر 2020. وقال في ذلك الوقت إن سلسلة من الابتكارات التي كانت تسلا تعمل عليها منحته الثقة في أن الشركة يمكنها صنع سيارة كهربائية بهذا السعر في غضون 3 أعوام تقريباً.

قالت شركة تسلا يوم الجمعة في الولايات المتحدة إنها تخطط لكشف النقاب عن سيارة الأجرة الروبوتية التي وعدت بها منذ فترة طويلة في 8 أغسطس. وقد تم طرح سيارة ذاتية القيادة بالكامل للمستثمرين في عام 2019.