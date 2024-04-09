"NeoVision" للعربية: الاقتصاد الأميركي قد يدخل في ركود مفاجئ

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قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، إنه بالتطلع على بيانات الوظائف الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، فإن وظائف الدوام الكلي تقلصت بنسبة 6% فيما ارتفعت الوظائف بنظام الدوام الجزئي وهذا ليس أمرا إيجابيا، لأن الأميركيين يعملون على زيادة دخولهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف ليمند في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإنفاق الحكومي مرتفع، والسياسة المالية التي تتبعها وزير الخزانة جانيت يلين هي زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد وهو ما يبين أن الاقتصاد قوي جدا، وارتفعت أرقام الدين منذ بداية فبراير الماضي حتى الآن 3.1 تريليون دولار وتلك مبالغ خيالية، ويتوقع أن يبلغ العجز الحكومي خلال العام الحالي أكثر من 3 تريليونات دولار، ورغم أنه يدعم الاقتصاد لكنه يعاكس السياسة النقدية ولذلك السياستان توسعية وتشددية في وقت واحد.

وقال ريان ليمند، إن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في ركود يفاجئ الجميع، كما حدث بنهاية عام 2007 حيث كان محافظ الفيدرالي حينئذ يقول أن الاقتصاد ممتاز ولا توجد مشكلة في العقارات وفجأة دخلت أميركا في أسوأ أزمة واجهتها منذ 1929، وفي عام 1999 قبل فقاعة التكنولوجيا كان يقال إن الاقتصاد قوي وفجأة دخل في ركود.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات أن وضع الاقتصاد مرتبط بالإنفاق الحكومي وإذا حدث تغيير وتخفيف الإنفاق الحكومي عند ذلك نتوقع دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بسرعة كبيرة جدا قد يكون في 2024 أو 2025.

وأوضح ريان ليمند أن السياسة النقدية تشددية لكنها ليست بشكل صارم جداً ولا تزال الكتلة النقدية مرتفعة، ولا نتوقع خفض الفائدة في 2024، إلا إذا حدثت مشكلة جيوسياسية أو تخفيض في الإنفاق الحكومي يؤدي إلى حدوث تباطؤ اقتصادي سريع وتخفيض لأسعار الفائدة.

وبعد صدور تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، قلصت السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى 2 من 3 أو 4 قبل بضعة أسابيع، وفقا لتطبيق احتمالية تحريك أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مارس/آذار وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50% في مارس/آذار.