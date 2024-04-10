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روسيا و أوكرانيا

محكمة أوروبية ترفع مليارديرين روسيين من قائمة عقوبات

حذف اسمي ميخائيل فريدمان وبيتر آفين من القائمة التي تواجه عقوبات

بروكسل - رويترز
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قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بحذف اسمي المليارديرين الروسيين ميخائيل فريدمان وبيتر آفين من قائمة الأفراد الذين يواجهون عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وقالت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في بيان "تعتبر المحكمة العامة أنه لم يتم إثبات أي من المبررات الواردة في الإجراءات الأولية بصورة كافية، وبالتالي ليس لإدراج السيد آفين والسيد فريدمان على القائمة ذات الصلة ما يبرره".

وتم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للرجلين بعد أن فرض المجلس الأوروبي قيودا عقب الغزو الروسي. وكلاهما من المساهمين الرئيسيين في ألفا غروب التي تضم ألفا بنك أكبر بنك خاص في روسيا، وإكس5 ريتيل جروب أكبر متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

مصادر: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خطط إصلاح قدمتها أوكرانيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا مصادر: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خطط إصلاح قدمتها أوكرانيا

وقضت المحكمة بأنه ما كان ينبغي إدراج المليارديرين على القائمة بين فبراير/ شباط 2022 ومارس/ آذار 2023.

وأعاد قرار للاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2023 فرض الإجراءات التقييدية على الرجلين اللذين استأنفا بشكل منفصل على ذلك القرار.

وأوضحت المحكمة أن المجلس ربما كانت لديه أسباب تثبت أن فريدمان وآفين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تثبت أن الرجلين دعما الإجراءات أو السياسات ضد أوكرانيا أو أنهما دعما صناع القرار الروس ماليا.

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