أكبر 10 مصدرين للنفط.. السلعة الأكثر طلباً في العالم

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النفط الخام هو المنتج الأكثر تداولاً في العالم. يتم استخدامه لتصنيع العديد من المنتجات، بما في ذلك البنزين ووقود التدفئة والبلاستيك. وبلغت تجارة النفط الخام العالمية 1.45 تريليون دولار في عام 2022 مع نمو الصادرات بنسبة 46.1% بين عامي 2021 و2022.

تربعت السعودية على عرش صادرات النفط السنوية، خلال السنوات من 2020 وحتى 2022، حيث تصدر 16.2% من النفط الخام في العالم. وتعد الولايات المتحدة أيضاً مصدراً كبيراً، حيث مثلت 8.16% من الصادرات في عام 2022.

وتمثل أكثر 10 دول مصدرة للنفط في العالم مجتمعة ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات النفط العالمية في عام 2022، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

1. السعودية

كانت القوة النفطية في الشرق الأوسط أكبر مصدر للنفط في العالم في عام 2022 بقيمة 236 مليار دولار من صادرات النفط. ويمثل ذلك 16.2% من صادرات النفط العالمية.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أنتجت السعودية 12.44 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2022. وتمتلك ما يقرب من 13% من احتياطيات النفط العالمية.

2. روسيا

وتحتل روسيا المركز الثاني، حيث تمثل 9.14% من الصادرات العالمية في عام 2022، بقيمة 133 مليار دولار.

وبلغ الإنتاج متوسطاً سنوياً قدره 10.13 مليون برميل يومياً، تنتجه أسماء كبرى مثل روسنفت، وسورجوتنفتيجاس، وغازبروم. ويمثل هذا 10% من إنتاج النفط العالمي.

وكانت السوق الأوروبية تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الروسية حتى غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، وهو ما شهد ابتعاد العالم عن استيراد النفط الروسي بعد فرض العقوبات على البلاد.

3. كندا

تعد كندا ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث صدرت ما قيمته 123 مليار دولار من النفط في عام 2022. ويمثل هذا 8.48% من إجمالي النفط المصدر في العالم.

احتياطيات النفط المعروفة في البلاد تبلغ 168 مليار برميل وهي رابع أكبر احتياطي في العالم. ويقع الجزء الأكبر من هذه الاحتياطيات في الرمال النفطية في ألبرتا.

كما هو الحال في كثير من الأحيان، ترتبط صناعة النفط الكندية ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأميركي. وفي عام 2022، ذهب 95.4% من صادرات النفط الكندية إلى الولايات المتحدة.

4. الولايات المتحدة

صدرت الولايات المتحدة ما قيمته 118 مليار دولار من النفط في عام 2022، وهو ما يشكل 8.16% من الصادرات العالمية.

زادت البلاد إنتاجها النفطي بشكل كبير بين عامي 2011 و2020. وفي عام 2022، أنتجت الولايات المتحدة 20.30 مليون برميل من النفط يومياً، أي حوالي 21% من الإجمالي العالمي، مما يجعلها أكبر منتج للنفط في العالم.

5. العراق

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام من الشرق الأوسط، حيث تبلغ عائداته 111 مليار دولار. ويترجم ذلك إلى 7.62% من إجمالي الصادرات النفطية في عام 2022.

يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكن وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، فإن غالبية هذه الاحتياطيات تم استغلالها بالفعل أو يجري تطويرها. ويواجه العراق أيضاً تحدي الاعتماد المفرط على عائدات النفط، التي شكلت ما يقدر بنحو 95% من الإيرادات الحكومية في عام 2022.

6. الإمارات

صدرت الإمارات، ما قيمته 105 مليارات دولار من النفط في عام 2022. ويمثل هذا 7.24% من صادرات النفط العالمية.

وأنتجت الإمارات 4.23 مليون برميل يوميا في 2022، وهو ما يمثل 4% من الإنتاج العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن الإمارات تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويبلغ إجماليه حوالي 100 مليار برميل. أصبح اقتصاد البلاد أقل اعتمادا على النفط مما كان عليه من قبل، على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز لا يزال يمثل حصة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

7. الكويت

ونظراً لصغر حجمها، فمن المثير للإعجاب أن تكون الكويت ضمن قائمة أكبر مصدري النفط في العالم.

واستحوذت الكويت على 4.31% من صادرات النفط العالمية في عام 2022، حيث شحنت ما قيمته 62.6 مليار دولار من النفط.

أنتجت الكويت حوالي 3.01 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2022، وهو ما يمثل 3% من الإنتاج العالمي.

8. النرويج

وصدرت النرويج ما قيمته 58.9 مليار دولار من النفط في عام 2021، وهو ما يمثل 4.06% من تجارة النفط العالمية. وهذا يجعلها ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم.

تمتلك النرويج أكبر احتياطي نفطي في أوروبا الغربية وترسل الغالبية العظمى من نفطها إلى جيرانها الأوروبيين. تمثل صناعة النفط 50% من الصادرات النرويجية وأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

9. نيجيريا

صدرت نيجيريا ما قيمته 52.1 مليار دولار من النفط أو 3.59% من الإجمالي العالمي.

تمتلك نيجيريا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا. وتقع معظم احتياطياتها البالغة 37.1 مليار برميل على طول دلتا نهر النيجر والبحرية منها في خليج غينيا وخليج بنين وخليج بوني.

10. كازاخستان

تعد كازاخستان عاشر أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث صدرت ما قيمته 47.6 مليار دولار من النفط في عام 2022، وهو ما يمثل 3.28% من الإجمالي العالمي.