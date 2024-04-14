خبير للعربية: "العولمة" تراجعت و"الأقلمة" تكبل التجارة الدولية

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توقعت منظمة التجارة العالمية انتعاش التجارة الدولية هذا العام على الرغم من النزاعات والتوترات الجيوسياسية العالمية.

وأكد الخبير في التجارة الدولية، فواز العلمي، أن تقرير منظمة التجارة، لو تأخر صدوره لأيام قليلة لرصد تأثير تصاعد الصراع في الشروق الأوسط بصورة أكبر، مشيراً إلى أن الصراعات في العالم فاقمت من تصاعد أسعار المواد الأولية الآساسية، وخاصة القمح بسبب الحرب الأوكرانية.

وأضاف العلمي في مقابلة مع "العربية Business" أن العالم يشهد تغيرات جوسياسية كبيرة، وأن "العولمة" في تراجع لتفسح مجالها لـ"الأقلمة"، وهو ما يلقي بظلال سلبية على التجارة العالمية.

وتابع: العالم أصبح أقل ترابطاً والأقاليم باتت أكثر تداخلاً، فإقليم الخليج، أو الإقليم العربي، لم تعد لديه القدرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الوضع الجوسياسي في المنطقة.

كانت منظمة التجارة العالمية كشفت في توقعاتها السنوية، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1.2% في العام الماضي.

وذكر كبير الاقتصاديين في المنظمة أن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوروبا الذي كان أسوأ من المتوقع، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع.

وأكد أن الانخفاض "يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوروبا الذي كان أسوأ من المتوقع"، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع.

وتوقّعت المنظمة أن يواصل الاقتصاد العالمي النمو خلال العامين المقبلين، بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% عام 2025.