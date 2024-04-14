قراصنة صوماليون يطلقون سراح سفينة مخطوفة بعد دفع 5 ملايين دولار فدية

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أطلق قراصنة صوماليون سراح السفينة المخطوفة (عبد الله) في وقت مبكر من اليوم الأحد بعد دفع فدية قدرها 5ملايين دولار حسبما ذكر اثنان من القراصنة لـ"رويترز".

وقال أحد القراصنة ويدعى عبد الرشيد يوسف، لرويترز "تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد، و تحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا، ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية".

ولم يستجب مسؤولو الحكومة الصومالية لطلب التعليق.

وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنجلادش في مارس /آذار بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات على بعد حوالي 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية "مقديشو".

وتسبب القراصنة الصوماليون في حدوث فوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للبلاد في الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 تقريبا وظلوا في حالة سبات حتى أواخر العام الماضي عندما بدأ نشاط القراصنة في الانتعاش مرة أخرى.

وتقول مصادر بحرية إن تخفيف الإجراءات الأمنية ربما يشجع القراصنة أو أنهم ربما يستغلون الفوضى الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن بينما تستعر الحرب في قطاع غزة الفلسطيني بين إسرائيل وحركة حماس.