البنوك الإقليمية الأميركية تزيد بشكل كبير من قروضها لقطاع النفط والغاز

4 دقائق للقراءة

تعمل مجموعة من البنوك الإقليمية الأميركية على زيادة الإقراض لعملاء النفط والغاز والفحم، لتستحوذ على حصة في السوق مع تراجع المنافسين الأوروبيين الأكبر.

وتشمل قائمة البنوك مجموعة "Citizens Financial Group"، و"BOK Financial"، وشركة "Truist Securities"، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية Business".

وقد صعدت الشركات بما يتراوح بين 13 و40 مركزا في جدول الدوري لمقرضي شركات الوقود الأحفوري منذ نهاية عام 2021، مما يضعها بين أفضل 35 بنكاً في العالم من حيث عدد الصفقات. وصعدت شركة "Fifth Third Securities"، و"US Bancorp"، اللتان تنتميان بالفعل إلى أعلى 30 شركة، 10 درجات في نفس الفترة.

ومنذ بداية عام 2022، ارتفع إجمالي عدد قروض الوقود الأحفوري المقدمة من Citizens Financial، وBOK Financial، وTruist Securities، وFiveth Third، وUS Bancorp بأكثر من 70% على أساس سنوي متوسط، مقارنة بالسنوات الست السابقة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وقال روري شيهان، المتحدث باسم سيتيزنز فاينانشيال، إن البنك يدعم المبادرات التي تمكن من الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون. وقال أيضاً إن البنك يدرك دور صناعة النفط والغاز.

يقدم هذا التطوير لمحة عن كيفية تغيير المشهد المصرفي في الولايات المتحدة على خلفية اللوائح المناخية الأكثر صرامة عبر المحيط الأطلسي. يشارك المقرضون الإقليميون الأميركيون - الذين اهتزوا من الأزمة التي أعقبت انهيار بنك وادي السيليكون - في المزيد من قروض الوقود الأحفوري مع بدء البنوك في أوروبا في الانسحاب خوفا من الوقوع في الجانب الخطأ من اللوائح البيئية والاجتماعية والإدارية والتقاضي المناخي.

وقال رئيس أمانة شبكة تخضير النظام المالي، التي يستضيفها بنك فرنسا، وتضم مسؤولين من البنوك المركزية عالمياً، جان بواسينوت: "من يراهن بشدة على أن الطلب على الوقود الأحفوري سيستمر في الارتفاع بشكل كبير، فمن الواضح أنه يتبنى وجهة نظر تتعارض مع التوقعات الحالية". "أود أن أكون على يقين من أنهم يفهمون الآثار المترتبة على هذا النوع من الرهان."

ومن بين البنوك التي تعمل على توسيع القيود المفروضة على عملاء الوقود الأحفوري، بنك BNP Paribas SA، وهو أكبر بنك في الاتحاد الأوروبي، وING Groep NV، أكبر بنك في هولندا. وتراجعت الشركتان، اللتان تحاربان حالياً الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات غير الربحية المعنية بالمناخ، بنحو 10 مراكز في تصنيف مقرضي النفط والغاز والفحم على مدار العامين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، تظل أكبر البنوك في وول ستريت من بين أكبر المقرضين على الإطلاق لصناعة الوقود الأحفوري. في العام الماضي، هيمنت شركات مثل "ويلز فارغو"، و"بنك أوف أميركا"، و"جي بي مورغان"، على هذه النوعية من القروض، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

تتمركز بعض البنوك الإقليمية الأميركية التي تعمل على زيادة الإقراض في مجال النفط والغاز والفحم في ولايات إما أقرت أو تقوم بمراجعة قوانين مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي أوكلاهوما، التي فرضت قانون القضاء على التمييز في مجال الطاقة في أواخر عام 2022، صعد بنك BOK Financial المحلي مؤخراً على جدول الدوري ليصبح واحداً من أكثر 30 بنكاً في إبرام الصفقات في العالم في مجال الوقود الأحفوري.

من قاعدته في ولاية أوهايو، التي أقر مجلس الشيوخ فيها أيضاً تشريعات مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كان بنك فيفث ثيرد مؤخراً من بين ثلاثة بنوك حلت محل بنك باركليز في قرض بقيمة 325 مليون دولار لشركة ProFrac Holdings، وهي شركة للتكسير الهيدروليكي. وذلك في الوقت الذي يفرض فيه بنك المملكة المتحدة قيوداً على العملاء ذوي الكربون المرتفع كجزء من سياسته المناخية.

ليست البنوك الصغيرة فقط هي التي تقدم المزيد من القروض للوقود الأحفوري. يقول جيسون كير، الشريك في مجموعة الطاقة في شركة White & Case للمحاماة، إنه يرى أن تجار السلع يتحركون مع انسحاب بعض البنوك الكبرى.

وقال إنه في أفريقيا، حيث يتركز عمل كير، فإن حجم التحول "مثير".

وتجاوزت قيمة صفقات الائتمان الخاصة في صناعة النفط والغاز 9 مليارات دولار في 24 شهراً حتى عام 2023، ارتفاعاً من 450 مليون دولار تم ترتيبها في العامين السابقين، وفقاً للبيانات المقدمة من شركة Preqin، وهي شركة تحليلات تتتبع صناعة الاستثمار البديل.

وقال كير إن النتيجة هي أنه حتى لو انسحبت البنوك من صناعة الوقود الأحفوري، فإن البدائل ستأتي ويستمر التمويل.