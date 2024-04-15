كيف أثرت أرقام التضخم الأميركية على الأسواق العالمية؟

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أظهرت بيانات التضخم في أميركا الأخيرة، قراءة أعلى مما كان متوقعاً، وهو ما أضعف الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير السياسة النقدية في يونيو/حزيران المقبل.

وأكد رائد المومني، رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في "كابيتال للاستثمارات"، أن ارتفاع نسبة التضخم غير المتوقعة في أميركا أدت إلى رفع العائد على سندات الحكومة الأميركية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الأسواق العالمية الآن لا تتوقع تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة في أميركا قريباً، وهذا يقود إلى انخفاض السندات ورفع العوائد.

وتابع: مع ارتفاع نسبة التضخم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار المواد الأولية، ما يعني المزيد من التضخم.

واستقر الدولار، اليوم الاثنين، متمسكاً بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، إذ تلقت العملة الأميركية دعما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة.

وصعد الدولار 1.6% مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع في بيانات التضخم الأميركية والتي ألقت بظلال من الشك على رهانات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين أشار صناع السياسة الأوروبيون إلى خفض الفائدة في غضون بضعة أشهر.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في 5 أشهر مقابل اليورو يوم الجمعة فيما تداول اليورو بالقرب من تلك المستويات في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية عند 1.0655 دولار.

وكانت أكبر خسائر اليوم الاثنين من نصيب الين الياباني، مسجلا أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.85 للدولار.

وأدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إحياء توقعات تدخل الحكومة لدعم العملة. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإن طوكيو "مستعدة تماما" للتحرك.

وبدا أن رد الفعل الأوليّ في العملات يركز على تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشكل أكبر من الهجوم الإيراني مطلع الأسبوع على إسرائيل، والذي تسبب في انخفاضات في أسواق الأسهم وخسائر لعملة بتكوين.