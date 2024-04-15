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الجنيه المصري والدولار (آيستوك)
الجنيه المصري والدولار (آيستوك)
الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر يقفز بأولى تعاملاته بعد إجازة العيد

سعر دولار الصاغة يقترب من 50 جنيهاً

دبي - العربية.نت
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بأكثر من 1 جنيه بعد إجازة عيد الفطر التي انتهت اليوم.

ومع عودة القطاع المصرفي المصري للعمل اليوم الاثنين، شهدت أسعار الصرف قفزات جديدة على الرغم من تأمين كميات كبيرة من النقد الأجنبي من جانب الحكومة المصرية لحل أزمة العملة الأجنبية.

وجاءت الارتفاعات مع ازدياد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الرد الإيراني الانتقامي على الهجوم الإسرائيلي على سفارة إيران في دمشق، والتي أدت لمقتل عدد كبير من القادة والدبلوماسيين الإيرانيين. وأطلقت إيران عدداً من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، فيما عززت القوى الداعمة لإسرائيل من معداتها العسكرية في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة، لتزداد مخاوف توسع الحرب إقليمياً، وفقاً لعدد من الصحف والوكالات الأجنبية.

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وسجل الدولار 48.65 جنيه للشراء كأعلى سعر و48.75 للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل متوسط سعر 47.53 جنيه قبل إجازة العيد.

وقفز سعر دولار الصاغة في مصر إلى مستوى 49.62 جنيه، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 3250 جنيها.

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