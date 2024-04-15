كيف تتحرك أسعار الذهب في مصر مع التصعيد بين إيران وإسرائيل؟

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على خلفية التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة بحوالي 20 جنيهاً في السوق المصرية، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر مستوى 3300 جنيه للغرام في التعاملات الأخيرة.

كما صعد سعر الغرام عيار 24 ليسجل 3771 جنيها. وارتفع سعر الغرام عيار 18 ليسجل نحو 2829 جنيها. كما صعد سعر الغرام عيار 14 ليسجل مستوى 2200 جنيه. وأيضاً، ارتفع سعر جنيه الذهب إلى نحو 26400 جنيه.

وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التقلبات الحادة التي تعرضت لها أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ترجع إلى تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، ما دفع الأوقية لأعلى مستوى لها أول من أمس الجمعة، لكن الأخبار عن تدخلات أميركية للتهدئة، دفعت الأوقية أيضًا إلى التراجع بحلول نهاية التعاملات.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تأثرت بهذه التقلبات، حيث لامس سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 3300 جنيه ثم تراجع إلى مستوى 3210 جنيهات.

ولفت إلى استمرار تداعيات هذه الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب حالة الضبابية التي تسيطر على مصير أسعار الفائدة الأميركية، سيعزز من قوة الذهب، لحين وضوح الرؤية، وسيدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة عالميًا ومحليًا.

عالميًا، كان الذهب قد سجل ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولارا للأونصة، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب تحليل "غولد بيليون"، فإن الذهب منذ بداية شهر أبريل ارتفع بنسبة 5% وسجل ربحا بمقدار 198 دولارا حتى أعلى مستوى تاريخي سجله، بينما منذ بداية موجة الصعود القوية الأخيرة في بداية شهر مارس ارتفع الذهب بنسبة 19% ليسجل ربح بمقدار 387 دولارا.

وفي الوقت نفسه، فقد تزايدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مع دفع مؤشر الخوف الذي يقيس التقلبات في الأسواق المالية إلى الارتفاع، حيث صعد بنسبة 14.2% خلال يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2023 ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر.

ونتيجة لذلك، فقد ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة في الأسواق المالية العالمية بشكل حاد ليسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، وفي المقابل انخفضت الأسهم الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي.