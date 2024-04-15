مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتد ويقترب من أعلى مستوى تاريخي

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سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا خلال جلسة، اليوم الاثنين، مقتربا من أعلى مستوى له تاريخيا، بدعم مجموعة من العوامل الداعمة أبرزها النتائج الفصلية للشركات.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في جلسة اليوم، نحو 41.4 نقطة أو 0.33% ليصل إلى 12708 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى تاريخي له.

وكان المؤشر قد سجل تراجعا بنسبة 0.30% في تعاملات أمس الأحد، مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية إثر الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 9.7 مليار ريال في نهاية الجلسة عبر تداول 346.5 مليون سهم.

سجلت أسهم 172 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 54 شركة من إجمالي 234 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (الكابلات السعودية، والكيميائية، وسلامة، والاتحاد، واليمامة للحديد) بنسب تراوحت بين 9.89% إلى 6.81%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (مجموعة تداول، وسلوشنر، وزجاج، وبوبا العربية، والأول) بنسبة تراوحت بين 2.73% إلى 2.17%.

وتصدر سهم "شمس" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 35.3 مليون سهم، فيما تصدر سهم "عذيب للاتصالات" قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بنحو 627.7 مليون ريال.

ارتفاعات متواصلة

قال حسين الرقيب مدير شركة زاد للاستشارات، إن ارتفاعات السوق السعودية متواصلة، متوقعا أن يتجاوز مؤشر تاسي مستوى 13 نقطة قريبا.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق السعودية لديها استحقاقات مهمة منها تحسن نتائج الربع الأول للشركات، إلى جانب انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى نحو 7.7%.

وأشار إلى انخفاض مستويات التضخم إلى 1.6%، مما يؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير بخطوات متسارعة متجاوزا الأزمات الماضية.