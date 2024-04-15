مصر تواصل محاصرة تجار العملة والمضاربين على الدولار

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في إطار تضييق الخناق على تجارة العملة والمضاربات التي كانت تقود الدولار إلى ارتفاعات غير منطقية، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم ضبط 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

في السياق، فقد شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ووفق بيان، فقد أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1401 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 5 آلاف و177 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وفيما اختفت السوق السوداء للعملة إلى حد كبير، فقد شهدت أسعار صرف الدولار المزيد من الاستقرار في السوق الرسمية. ووفق بيانات البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي عند مستوى 50.59 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 59.24 جنيه للشراء، و59.81 جنيه للبيع.

عربيًا، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 153.96 جنيه للشراء، و154.67 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.95 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. أيضاً، فقد استقر سعر صرف الريال القطري عند مستوى 12.06 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.