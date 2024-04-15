"ثري واي" للعربية: البورصة المصرية بدأت تستوعب مخاطر المنطقة الجيوسياسية

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أظهرت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة مع بداية جلسة، اليوم الاثنين، خاصة المؤشر الرئيسي، في ظل عودة المؤسسات المحلية للشراء، وذلك بالرغم من التوترات الجيوسياسية.

وأكدت رئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، راينا يعقوب، أن السوق المصرية كغيرها من الأسواق العربية، والعالمية، بدأت تستوعب مخاطر التصعيد بين إيران وإسرائيل، حيث جاءت أحداث التوترات الأخيرة، من دون التوقعات، وهو ما دعم ارتفاع السوق مع بداية جلسة اليوم.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق المصرية لديها مجموعة من المؤشرات تدعم النظرة المستقبلية الإيجابية لها من جانب المستثمرين، وذلك مع ما ينتظره السوق من سيولة نقدية يتوقع ضخها في شرايين الاقتصاد.

وتابعت: في ظل هذه الظروف من المتوقع زيادة نسبة السيولة مع عودة المؤسسات المحلية للشراء، بعد ما أدت "عملية جني الأرباح" إلى جعل بعض الأسهم أكثر جاذبية للمؤسسات.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري وجه البنوك اليوم بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، وفقا لمستند حصلت عليه "العربية Business".

وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه

وقالت مراسلة العربية والحدث في القاهرة فهيمة زايد إن التوجيه شمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

وتضمن المستند أنه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري".