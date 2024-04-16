أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة.. هذه الإمارة في الصدارة لعام 2024

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تم تصنيف موناكو على أنها الدولة الأولى في العالم من حيث جودة الحياة في عام 2024 وفقاً لتقرير مجلة "CEOWORLD"، الذي اطلعت عليه "العربية Business".

وإمارة موناكو هي دولة مستقلة ذات سيادة تبلغ مساحتها 1.95 كم2، منها ما يقرب من 0.40 كم أتى من تحويل البحر إلى يابسة خلال السنوات الثلاثين الماضية. وتتكون الإمارة من مدينة واحدة لا غير هي موناكو، وحدودها هي نفس حدود الدولة. تقول الأسطورة إن هرقل مر من خلالها وكان له منزل بها بني فيما بعد معبد باسم هرقل مونويكوس، ويعني اسم مونويكوس "البيت الواحد" أو البيت البعيد، حيث يعتقد أن هرقل عاش بها وحده، وهو وفقاً للمعتقدات اليونانية القديمة.

وحصلت ليختنشتاين ولوكسمبورغ على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتحتل أيرلندا المرتبة الرابعة، تليها سويسرا في المركز الخامس، والنرويج في المركز السادس، وسنغافورة في المركز السابع. وتحتل بوروندي المركز الأخير بعد مدغشقر وأفغانستان وجنوب السودان وسيراليون.

ويظهر التقرير أن نصف المراكز العشرة الأولى لدول مساحتها صغيرة، إلا أن دخول الولايات المتحدة لا يجعل من ذلك قاعدة عامة.

وتستند التصنيفات إلى تصورات أكثر من 258 ألف شخص حول العالم، طُلب منهم تقييم 199 دولة بناءً على عشرة مقاييس تتراوح بين الاستقرار والشفافية والمساواة.

ويقيس التصنيف التصورات العالمية للدول التي تساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتحتل قطر والولايات المتحدة وأيسلندا المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي في قائمة أفضل 10 دول في العالم لأفضل نوعية حياة.

ويعزى المركز الأول في موناكو إلى سلامتها واستقرارها السياسي ونظام الصحة العامة المتطور.