ارتفاع الدولار يزداد حدة بسبب تباين توقعات أسعار الفائدة الأميركية

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يتسارع ارتفاع الدولار الأميركي، حيث يزرع التضخم العنيد الشكوك حول مدى قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 4.6% هذا العام ويقف بالقرب من أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر. وارتفع المؤشر 1.7% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ سبتمبر 2022، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويتقدم الدولار مع تزايد اقتناع المشاركين في السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى ترك أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول لتجنب احتمال عودة التضخم. عززت بيانات أسعار المستهلك التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي هذا الرأي: أظهرت أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين في وقت متأخر من يوم الجمعة كانوا يسعرون 50 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، مقارنة بـ 150 نقطة أساس تم تسعيرها في بداية العام.

وعلى النقيض من ذلك، يعتقد المستثمرون أن بعض البنوك المركزية العالمية - بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا والبنك المركزي السويدي - يمكن أن تتمتع بحرية أكبر لتخفيف السياسة النقدية. وهذا تحول عما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر، عندما كان كثيرون يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون من بين أول من يخفض أسعار الفائدة.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيلارد لإدارة الثروات والاستثمارات، إريك ليفي: "كان لدينا مسار واضح إلى حد ما بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون على الأرجح هو الممثل الأول. والبيانات التي تلقيناها تقوض ذلك بالفعل". "أستطيع أن أرى أسباباً واضحة لماذا يمكن أن يرتفع الدولار أكثر".

اتسعت فروق العائد بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في الأسابيع الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع العملة الأميركية حيث عزز ارتفاع العائدات جاذبية الأصول المقومة بالدولار. أظهرت بيانات LSEG أن انتشار السندات الأميركية الألمانية لأجل عامين بلغ أوسع مستوياته منذ عام 2022 في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد يوم من إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من يونيو.

وزاد المستثمرون المتفائلون من رهاناتهم على الدولار، في حين تردد الدببة. وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أن صافي الرهانات على الدولار في أسواق العقود الآجلة بلغ 17.74 مليار دولار في الأسبوع الأخير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقد تباينت سياسة البنك المركزي في الأشهر الأخيرة، مما يعكس النضالات المتفاوتة التي تواجهها الاقتصادات لاحتواء التضخم.

قام البنك الوطني السويسري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، وهو أول خفض له منذ تسع سنوات. وأشار البنك المركزي السويدي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في مايو إذا استمر التضخم في الانخفاض، في حين أشار بنك كندا مؤخراً إلى أنه مستعد لتيسير السياسة النقدية.

ومن ناحية أخرى، تبدو البنوك المركزية في أستراليا وبريطانيا والنرويج أقل رغبة في تخفيف السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار - على الرغم من أن البلاد أنهت مؤخراً 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية. استبعد بنك اليابان استخدام رفع أسعار الفائدة لدعم العملة.

من جانبه، يعتقد إريك ميرليس، العضو المنتدب والرئيس المشارك للأسواق العالمية في سيتيزنز، أن الدولار يمكن أن يستمر في الارتفاع على نطاق واسع على خلفية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. وانخفض اليورو بنسبة 3.6% مقابل الدولار هذا العام.

وقال: "الدولار لديه مجال للارتفاع. لدينا أقوى اقتصاد في الوقت الحالي، بشكل عام، مسار العوائد آخذ في الارتفاع". "في حين أن أوروبا تكافح من حيث النمو".

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تعقيد معركة التضخم في الاقتصادات الأخرى لأنه يدفع عملاتها إلى الانخفاض، في حين يساعد الولايات المتحدة على خفض أسعار المستهلكين من خلال تشديد الظروف المالية.

يمكن أن تكون قوة الدولار أيضاً بمثابة رياح معاكسة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات، لأنها تجعل تحويل أرباحها الأجنبية إلى دولارات أكثر تكلفة، وتجعل منتجات المصدرين أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

وقد تكون هناك عوامل أخرى تدفع الدولار أيضاً. وتعد العملة الأميركية وجهة شهيرة للمستثمرين خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

ويعتقد بريان ليبوفيتش، كبير المتعاملين في سوق العملات الأجنبية العالمية في نورثرن ترست، أن الدولار قد يتلقى دفعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مما يسمح للأصول بالخروج من ميزانيته العمومية، وهي عملية تعرف باسم التشديد الكمي.

ويسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً في سندات الخزانة وما يصل إلى 35 مليار دولار شهرياً في سندات الرهن العقاري حتى حلول الأجل ولا يتم استبدالها.

وبينما توقعت نورثرن ترست أن يرتفع الدولار بما يصل إلى 5% قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن "نشاط السوق منذ الارتفاع الأولي للدولار هذا الأسبوع يشير إلى أن هذه الخطوة قد تحدث في وقت أقرب من المتوقع"، حسبما قال ليبوفيتش.

والبعض الآخر أقل يقيناً من أن الدولار لديه مجال أكبر للارتفاع. كتب شون أوزبورن، من بنك سكوتيا، أن قوة الدولار الأخيرة تعني أن المستثمرين قد وضعوا في الاعتبار قدراً كبيراً من الأخبار الصعودية.

وأضاف أن أسعار الفائدة وفروق الأسعار في صالح الدولار، مما يعني أن "الاتجاه في الوقت الحالي يشير إلى أن الدولار سيظل مدعوماً بشكل أفضل".