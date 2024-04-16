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A Massive fire topples spire at Copenhagen’s historic stock exchange. (Screengrab)
لقطة من بث تلفيزيوني لحريق بورصة كوبنهاغن
الأسواق العالمية

حريق يدمر بورصة كوبنهاغن التاريخية وانهيار بعض أجزائها

الشرطة تقوم بإخلاء المباني الواقعة في شارع "بورسن" ومنها مقر وزارة المالية

كوبنهاغن- (أ ب)
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اشتعلت النيران، يوم الثلاثاء، في سقف بورصة كوبنهاغن (بورسن)، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، وكانت ذات يوم المركز المالي للدنمارك.

وتعد بورصة كوبنهاغن، التي تقع بجوار قصر كريستيانسبورغ، مقر البرلمان، من المعالم السياحية الشهيرة في البلاد،يبلغ ارتفاع برجها المميز، وهو على شكل ذيول أربعة تنانين متشابكة، 56 مترا.

وتصاعدت سحب دخان ضخمة في سماء كوبنهاغن، وشوهد أشخاص يهرعون إلى داخل المبنى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،وأفادت وسائل إعلام دنماركية رسمية بإخلاء مبنى ملحق بالبرلمان.

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و قال وزير الثقافة الدنماركي، ياكون شميدت، ”من المؤثر للغاية أن نرى كيف ساعد المارة في خدمات الطوارئ وإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق”.

كانت الشرطة ورجال الإطفاء يعملون خارج المبنى الذي كان مغطى بالسقالات، و هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

و يقع المقر الرئيسي لـ (بورسن) في المبنى الذي شيد عام 1615 ميلادي، وكان رئيس البرلمان، براين ميكلسن، من بين من ساعدوا في نقل اللوحات والقطع الأثرية إلى خارج المبنى.

وقالت الشرطة إنها تقوم بإخلاء المباني الواقعة في شارع بورسن، ومن بينها مقر وزارة المالية.

وذكرت وسائل إعلام دنماركية أن أمرا حكوميا صدر أيضا بإخلاء مبنى ملحق بالبرلمان،وكتبت الشرطة على حسابها بموقع إكس إن طريقا رئيسيا في كوبنهاغن اغلق، وعلى المواطنين أن يتوقعوا تطويق المنطقة لبعض الوقت.

ولا زال سبب نشوب الحريق غير معروف.

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