غوغل تخطط لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

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قال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في غوغل إن الشركة ستنفق بمرور الوقت أكثر من 100 مليار دولار على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي علامة أخرى على سباق التسلح الاستثماري الذي سيطر على وادي السيليكون.

سُئل ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، في مؤتمر TED في فانكوفر يوم الاثنين عن كمبيوتر عملاق محتمل بقيمة 100 مليار دولار يطلق عليه اسم "Stargate"، والذي تخطط له شركة مايكروسوفت و"OpenAI"، وفقاً لتقرير نشر في مجلة المعلومات الشهر الماضي.

وأجاب هاسابيس: "لا نتحدث عن أرقامنا المحددة، لكن أعتقد أننا نستثمر أكثر من ذلك مع مرور الوقت"، دون تقديم تفاصيل عن الإنفاق. وقال أيضاً إن شركة ألفابيت، تتمتع بقدرة حاسوبية متفوقة على المنافسين بما في ذلك مايكروسوفت. شارك هاسابيس في تأسيس شركة DeepMind في عام 2010 قبل أن تستحوذ عليها غوغل قبل عقد من الزمن، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتابع: "هذا أحد أسباب تعاوننا مع غوغل في عام 2014، وهو أننا علمنا أنه من أجل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، سنحتاج إلى الكثير من الحوسبة"، في إشارة إلى الذكاء العام الاصطناعي - وهو عتبة مثيرة للجدل يمكن أن تعني الآلات. والتي تؤدي أداءً أفضل من البشر في مجموعة واسعة من المهام.

وقال: "هذا ما حدث". "وكان لدى غوغل، ولا يزال، أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر."

وأضاف أن الاهتمام العالمي الذي أثاره ChatGPT من OpenAI أظهر لهاسابيس أن الجمهور مستعد لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى لو كانت لا تزال معيبة وعرضة للأخطاء.