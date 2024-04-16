ماجنيت" للعربية: زيادة متوقعة لاستثمارات الملكية الخاصة بالسعودية"

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قالت كبيرة محللي الأبحاث في "ماجنيت- MAGNITT"، فرح النحلاوي، إن ثمة فارقا بين أهداف استثمارات الملكية الخاصة والاستثمار الجريء العملية والمالية.

وذكرت في مقابلة مع "العربية Business"،أن الاستثمار الجريء يهدف للحصول على حصة أقلية في الشركات الناشئة التي تعتمد على التقنية بهدف نمو عال، والمستثمر في هذا المجال هم شركات الاستثمار الجريء والمسرعات ومكاتب العائلة وصناديق الاستثمار الجريء ومخاطره عادة ما تكون عالية لأن هذه الشركات إجمالا صغيرة إلى متوسطة وتكون الاستثمارات في هذا النوع في نطاق 10 ملايين دولار ويمكن أن تفوق 100 مليون دولار في بعض الأحيان وهي ملكية أو نقدية فقط.

أوضحت أن استثمارات الملكية الخاصة تهدف إلى استثمار حصة أغلبية في مؤسسات قائمة بحد ذاتها بهدف التخارج أو الاستحواذ، والمستثمرون في هذا النشاط عادة شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة أو صناديق سيادية ومخاطره إجمالا معتدلة وصفقاته تتراوح عادة بين 100 مليون إلى 10 مليارات دولار وهي مزيج من حقوق الملكية والدين.

و ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعب دورا نشطا في مجال استثمارات الملكية الخاصة ليس فقط في أكبر 3 صفقات بالسعودية، لكن استثمارات الملكية الخاصة شهدت مساهمة 48 مستثمرا مختلفا 2019 و 2023، وبلغ إجمالي استثمارات الملكية الخاصة 8.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه باستثناء تأثير3 صفقات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي سينخفض إلى 3.2 مليار دولار.

وأوضحت أن استثمارات الملكية الخاصة خلال السنوات الماضية في السعودية تركزت على عمليات الاستحواذ المباشر وهذا ليس الحال بالضرورة بالنسبة لعدد الصفقات ولكن من حيث القيمة بالتأكيد كان التركيز على عمليات الاستحواذ المباشر فهي تعتبر الشكل التقليدي لصفقات الملكية الخاصة الأكثر شيوعا في المنطقة.

أضافت أن عمليات الاستحواذ المدعوم التي يتم استخدام الدين فيها أقل شيوعا بالمنطقة وأيضا استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو من نوع الاستثمار المتنامي.

ومع الاهتمام المتزايد بصفقات الملكية الخاصة في السعودية وفي المنطقة بشكل عام نتوقع جميع أنواع هذه الصفقات خلال السنوات المقبلة و يمكن أن يتغير التشكيل لكن الاستحواذ يبقي الشكل الأكثر شيوعا.

أظهر تقرير " ماجنيت -magnitt" أن السعودية شهدت اهتماما متزايدا بالملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية،إذ وصلت قيمة الاستثمارات في الملكية الخاصة إلى ذروة تبلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2023.

وأظهر التقرير أن توزيع صفقات الملكية الخاصة شهد تركيزا متزايدا على صفقات الاستحواذ التي سجلت زيادة في حصتها من إجمالي صفقات الملكية الخاصة بمقدار 20% بين عامي 2020 و2023.

وأشارت"magnitt" إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات كان القطاع الأكثر تداولا من حيث صفقات الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023.