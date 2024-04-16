3 شركات أبحاث تصدر توقعات إيجابية للنتائج الفصلية في السوق السعودية

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أصدرت ثلاث شركات أبحاث تغطي السوق السعودية، هي "SNB Capital" و"الجزيرة كابيتال" و"GIB Capital" توقعاتها للأداء المالي للشركات المدرجة بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان النتائج المالية للشركات عن الربع الأول 2024.

وتوقعت "SNB Capital" التي تغطي ستة بنوك، نمو الأرباح الصافية للربع الأول على أساس سنوي بنسب تتراوح بين 4.5% للبنك السعودي الفرنسي، و44% لمصرف الإنماء.

وبالنسبة لمصرف الراجحي، تتوقع "SNB Capital" نمو الأرباح 7% إلى 4.43 مليار ريال.

بالمقابل، تغطي "الجزيرة كابيتال" ثلاثة بنوك، وتشير توقعاتها إلى نمو أرباح "الراجحي" بنحو 6% على أساس سنوي، ونحو 39% لمصرف الإنماء و10% لبنك البلاد.

قطاع البتروكيماويات

وحول قطاع البتروكيماويات، تغطي "SNB Capital" تسعة أسهم، وتشير توقعاتها إلى الميل إلى تراجع أرباح الربع الأول بشكل كبير على أساس سنوي، والأبرز فيها توقع تراجع أرباح "سابك" بنحو 27%.

لكن على أساس فصلي، الصورة مختلفة، فالتوقعات تشير لتحسن لدى بعض الشركات، واستقرار أرباح "سابك".

وتشير توقعات الجزيرة كابيتال لقطاع البتروكيماويات، إلى تراجع أرباح "سابك" بنسبة 35%.

فيما توقعت شركة "GIB Capital" تراجع أرباح "سبكيم" ونمو إيجابي لأرباح "كيان".

قطاع الاتصالات

وقدرت "SNB Capital" نمو أرباح "موبايلي" و"سلوشنز" مقابل تراجع أرباح "إس تي سي"، وتراجع كبير لأرباح "زين" بسبب وجود أرباح غير متكررة في الفترة المقارنة من العام الماضي من صفقة بيع الأبراج.

أما توقعات "الجزيرة كابيتال" تشير إلى تراجع لأرباح "stc"و"زين" لكن بدرجة أقل، فيما ترتفع أرباح "موبايلي".

وقدرت "الجزيرة كابيتال" نمو قوي لأرباح أسواق العثيم وبن داود، فيما توقعت نمو أرباح "إكسترا" بـ 22%، بينما أتى النمو الارتفاع الفعلي 11% في النتائج المعلنة اليوم.

أما "المراعي"، فتتوقع الجزيرة كابيتال تراجعاً طفيفاً لأرباحها على أساس سنوي، وارتفاعاً على أساس فصلي بـ 66%.

أما مع قطاع الإسمنت، أيضاً صورة إيجابية، مع نمو مزدوج الخانة لكل هذه الشركات، كذلك توقعات قوية بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية باستثناء "الحمادي".

وفي المجمل، تتوقع الجزيرة كابيتال نمو أرباح 51 شركة مشمولة بتغطيتها، بنسبة 5% في الربع الأول، لتصل إلى 16.3 مليار ريال.

هذا النمو سيأتي بشكل أساسي من الارتفاع المتوقع لأرباح شركة معادن، بـ 75%، وارتفاع أرباح البنوك بنحو 12%، وأرباح قطاع الإسمنت بـ 33%، وانخفاض أرباح البتروكيماويات 18.5%، والاتصالات بـ 12%.

قال جاسم الجبران رئيس قسم الأبحاث الجزيرة كابيتال، إن قطاع البتروكيماويات لا يزال يعاني متوقعا تحوله للربحية في الربع الأول 2024.

وأضاف الجبران في مقابلة مع "العربية Business"، أن نمو الأرباح في سوق الأسهم السعودية قد يكون بداية استقرار، بعد 5 أرباع من التراجع في أرباح السوق، باستثناء "أرامكو".

وأوضح أن القطاع البنكي سيكون أكبر داعم في نمو أرباح الشركات المدرجة، في ظل نمو محفظة الإقراض، وارتفاع الأصول.