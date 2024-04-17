خبير للعربية: التوتر بين إيران وإسرائيل يفاقم التضخم عالمياً

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ما زالت التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل الذي أدى إلى رفع أسعار التأمين على البضائع والشحنات.

واعتبر الخبير في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد، خالد الغامدي، أن السنوات الأربع الماضية شهد فيها العالم معضلات حقيقية في سلاسل الإمداد، بدءاً من جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، مروراً بالصراع بين إسرائيل وحماس، وما انجر عنه من تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر.

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وأضاف الغامدي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأحدث في هذه المعضلات التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية، هو تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن هذه التحديات تزيد من كلفة شحن المواد الأولية والتأمين عليها، وبالتالي فهي، عنصر أساسي في زيادة معدلات التضخم عالمياً، بسبب أن شركات الشحن تمرر الزيادة في التكاليف إلى المستخدم النهائي.

يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أكد أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتعطيل الملاحة في قناة السويس، إلى جانب الاضطرابات في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثير انخفاض منسوب المياه الناجم عن الجفاف في قناة بنما، أدت إلى ظهور أزمة معقدة تؤثر على طرق التجارة الرئيسية.

ومنذ أيام، أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريراً توقعت فيه انتعاش التجارة العالمية خلال العام الحالي، لكنها في المقابل حذرت من أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.