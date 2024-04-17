مستخدمو "آيفون" يشكون من التحديث الجديد: الهواتف توقفت عن العمل

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شكا عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" من التحديث الجديد لنظام التشغيل والذي طرحته شركة "أبل" الأميركية، وقالوا إنها تسبب بمشاكل في أجهزتهم وصلت إلى حد التوقف الكامل عن العمل في بعض الحالات وبعض الأحيان، وهو ما اضطر عدداً كبيراً إلى اللجوء إلى الشركة من أجل الشكوى وتجاوز الخلل الذي حل بأجهزتهم.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" فقد تسبب التحديث الأخير لنظام التشغيل (iOS) بموجة من الانتقادات والغضب في أوساط المستخدمين الذين تباينت شكاواهم بين من قال إن هاتفه "تجمد" وتوقف عن العمل بشكل شبه تام، وبين من شكا من تعطل بعض التطبيقات التي يستخدمها والمثبتة سلفاً على الجهاز.

وقال بعض المستخدمين إن تحديث نظام التشغيل "آي أو أس" جعل الأجهزة "غير قابلة للاستخدام"، لكن تقرير "ديلي ميل" يقول إنه ثمة طريقة سهلة لإصلاح الجهاز الذي يعاني من التحديث ويُمكن القيام بها في المنزل من خلال وصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر، ودون الحاجة إلى اللجوء لقسم الصيانة في شركة "أبل".

وقد طلب العديد من المستخدمين المساعدة على منصات التواصل الاجتماعي، زاعمين أن تطبيقاتهم تعطلت وأن هواتفهم الذكية تتجمد.

وقالت إحدى مستخدمات هواتف "آيفون" إن هاتفها الذكي تم تحديثه صباح الأربعاء الماضي، لكن الشاشة لم تستجب عندما حاولت فتحه بتمريرة سريعة.

وبمجرد أن أحضرته إلى متجر "أبل" وطلبت منهم "إحياء" الجهاز، بدأ العمل بشكل صحيح، ولكن هناك طريقة لإصلاح الأجهزة المعطلة في المنزل باستخدام جهاز كمبيوتر محمول.

وقال أحد المستخدمين: "لقد استيقظت هذا الصباح ولاحظت أن هاتفي قد تم تحديثه في وقت ما خلال الليل". لكن الغريب أن هاتفه كان يعرض شاشة بدء التشغيل التي تقول "مرحباً" بلغات مختلفة، مثل الشاشة عند تشغيل جهاز "آيفون" جديد لأول مرة.

وقال: "يُقال في الأسفل أنه يجب عليك التمرير لأعلى للمتابعة، لكن الشاشة كانت غير مستجيبة تماماً". وأضاف: "لقد حاولت إعادة تشغيل الهاتف عدة مرات، لكن الأمر لم يتحسن".

وتابع المستخدم: "قال موظف متجر أبل إن التحديث ربما توقف وجعل الهاتف يعتقد أنه لا يزال قيد التثبيت، ولهذا السبب لم يكن يستجيب". وأضاف: "كان هناك شخص آخر في المتجر أمامي يعاني من نفس المشكلة.. أعتقد أنهم فعلوا الشيء نفسه بالنسبة له".

وتم إصدار أحدث نظام تشغيل من أبل لأجهزة "آيفون" مؤخراً، ويحمل الاسم (iOS 17.4.1)، حيث أصبح متاحاً للجمهور اعتباراً من 21 مارس 2024.

ولكن للترقية إلى البرنامج الأخير، يجب أن يحتوي جهاز "آيفون" على قدر معين من البطارية وأن يكون متصلاً بشبكة "واي فاي" حتى يتم تحديث النظام تلقائياً. ويبدو أن أولئك الذين انتظروا التنزيل يتعرضون للأخطاء.

وأفاد أحد مالكي آيفون" إنه لا يتم فتح تطبيق أوبر الخاص بالنقل وسيارات الأجرة، ويظل عالقاً في صفحة بدء التطبيق". وأضاف: "حتى بعد إعادة تثبيته، وإعادة تشغيل هاتفي، والقيام بإعادة التعيين الثابت، فإنه لا يزال لا يعمل". وأضافوا أن هواتفهم أصبحت "غير صالحة للاستخدام تقريباً".

وأشار أحد المعلقين إلى أن صوت هواتفهم كان يتوقف بشكل عشوائي، ولم تكن سماعات إيربودز الخاصة بهم تقوم بالتبديل بين الأجهزة.

وتقول "ديلي ميل" إنه يُمكن إصلاح المشكلة بشكل ذاتي في المنزل، أو اللجوء الى أي من أقسام الصيانة في شركة "أبل"، حيث يقوم الموظفون في متجر "أبل" بتوصيل أجهزة آيفون بجهاز كمبيوتر محمول وإعادة تثبيت نظام التشغيل (iOS) بالكامل.

وسيعمل هذا الإصلاح حتى إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل (iOS 17.4.1)، ووفقا لعدد من المستخدمين فيمكن القيام بذلك في المنزل، ولا يحتاج المستخدم الى زيارة أي من متاجر أبل أو أقسام الصيانة من أجل إحياء جهاز الهاتف الذكي.