مكاسب الدولار الأميركي تضع عملات الأسواق الناشئة في مأزق

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مع استمرار قوة الدولار الأميركي، تراجعت عملات الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

وأغلق مؤشر "إم إس سي آي" لعملات الأسواق الناشئة تعاملات الثلاثاء، عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، بعد تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل عامين مستوى 5% للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، في حين واصل مؤشر الدولار ارتفاعه للجلسة الخامسة.

وتكبد الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي أكبر خسارة، حيث انخفضا بنسبة 1.8% على الأقل مقابل الدولار، فيما محا البيزو مكاسبه لهذا العام، في حين يتم تداول الريال البرازيلي عند أدنى مستوياته منذ مارس 2023، متأثرًا بالمخاطر المالية.

في السياق، فقد انخفضت الروبية الإندونيسية بأكثر من 2%، ما أجبر البنك المركزي على التدخل لدعمها، في حين أدى تحرك الصين غير المتوقع لخفض السعر المرجعي لليوان إلى زيادة الضغوط، فيما تراجع الزلوتي البولندي إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل الدولار.

وخلال فعاليات منتدى واشنطن التابع لمركز "ويلسون"، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن ثبات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، أثار حالة جديدة من عدم اليقين بشأن إذا ما كان البنك المركزي سيخفض الفائدة هذا العام.

وقال إنه من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم يحرز تقدمًا نحو الهدف، وتشير إلى احتمال أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة.

أشار إلى أنه في ضوء البيانات الأخيرة، فمن المناسب منح السياسة التقييدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الوقت حتى تنجح، مشيرًا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة سوف تستغرق وقتًا أطول من المتوقع حتى تتحقق.

وأضاف: "تظهر البيانات الأخيرة نموًا قويًا للاقتصاد واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضًا عدم إحراز مزيد من التقدم منذ بداية هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%".

وتأكيدًا لتصريحات مسؤولين آخرين في الفيدرالي، قال "باول": "فيما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن الوضع الحالي للسياسة يجب أن يظل كما هو، حتى يقترب التضخم من الهدف".