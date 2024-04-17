"تسلا" تطلب من المستثمرين الموافقة على دفع 56 مليار دولار مرة أخرى لـ "ماسك"

دقيقتان للقراءة

ستطلب شركة "تسلا" من المساهمين التصويت مرة أخرى على حزمة التعويضات الخاصة بإيلون موسك بعد أن ألغت محكمة ديلاوير الجائزة البالغة 56 مليار دولار التي تم ترتيبها للرئيس التنفيذي في عام 2018.

وفي ملف الوكيل الصادر يوم الأربعاء، قالت تسلا أيضاً إنها ستدعو للتصويت على نقل حالة تأسيس الشركة إلى تكساس من ولاية ديلاوير. ومن المقرر أن تعقد شركة صناعة السيارات الكهربائية اجتماعها السنوي في 13 يونيو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبه، انتقد رئيس شركة تسلا، روبين دينهولم، قرار محكمة ديلاوير Chancery Court في يناير، وكتب في الملف أنه بمثابة تخمين للمساهمين الذين وافقوا على تعويض ماسك. ووصف رئيس القضاة كاثلين سانت جيه ماكورميك مديري الشركة بأنهم "خدم مستلقون لسيد متغطرس" وقالوا إنهم لم يبحثوا عن المصالح الفضلى للمستثمرين.

كتب دينهولم: "نظراً لأن محكمة ديلاوير اعترضت على قرارك، فإن "إيلون" لم يتقاض أي أجر مقابل أي من أعماله لصالح شركة "تسلا" على مدار السنوات الست الماضية، الأمر الذي ساعد في تحقيق نمو كبير وقيمة للمساهمين".

وانتقد المساهم الذي رفع دعوى قضائية ضد شركة تسلا بشأن تعويض الرئيس التنفيذي هذه الدعوى ووصفها بأنها مفرطة ومبهمة. وقال ماسك، الذي يدير 6 شركات، في وقت سابق من هذا العام إنه يفضل العمل على منتجات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أماكن أخرى ما لم يمتلك حصة 25% في تسلا. ويمتلك الآن حوالي 13% من الشركة.

وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 1.1% اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت نيويورك، قبل بدء التداول الاعتيادي. انخفض السهم بنسبة 37% هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء.