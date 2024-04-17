"مورغان ستانلي" يخطط لأكبر تخفيض في الوظائف بالصين منذ سنوات

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أفات وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن بنك مورغان ستانلي يعتزم البدء في إلغاء حوالي 50 وظيفة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا الأسبوع، مع ما لا يقل عن 80% من التخفيضات في هونغ كون والصين، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

وقال أحد الأشخاص إن التخفيضات المخطط لها تؤثر على حوالي 13% من 400 مصرفي في المنطقة، باستثناء اليابان. وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يفقد أكثر من 40 شخصاً في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين وظائفهم في الجولة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الحجم النهائي وتوقيت التخفيضات قد يتغير. ورفض ممثل إعلامي للبنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له التعليق.

وسيكون تخفيض الوظائف هو الأعمق منذ سنوات بالنسبة لمورغان ستانلي في الصين، أكبر سوق له في المنطقة. ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإيجاد أساس ثابت بسبب أزمة العقارات الطويلة والشكوك المستمرة بشأن النمو.

أفاد مورغان ستانلي يوم الثلاثاء أن صافي الإيرادات من آسيا انخفض بنسبة 12% إلى 1.74 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، حتى مع تجاوز نتائجه العالمية التوقعات. وبلغ إجمالي أرباح الربع 3.4 مليار دولار أميركي، مع إيرادات بقيمة 15.1 مليار دولار أميركي، مدعومة بالتداول.

وقال أحد الأشخاص إن الشركة أخرت عمليات تسريح العمال في أواخر العام الماضي، مراهنة على أن المكافآت المنخفضة تاريخياً لصانعي الصفقات ستؤدي إلى مغادرة طوعية. ولم يبق سوى عدد قليل من المصرفيين، مما دفع الشركة إلى إجراء تخفيضات أعمق مع استمرار انخفاض الإيرادات من الصين. وقال الناس إن البنك يخطط لبدء التواصل مع الموظفين المتضررين هذا الأسبوع.

وتسعى الشركات المالية العالمية إلى خفض النفقات وسط جفاف الصفقات، كما قامت بخفض عدد موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا وسط تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب حملة القمع على المؤسسات الخاصة وأزمة العقارات.

يأتي ذلك، في الوقت الذي انخفضت مبيعات أسهم الشركات الصينية في الولايات المتحدة وهونغ كونغ إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين عند 1.7 مليار دولار في الربع الأول، أي حوالي 30% من الحجم في نفس الفترة من العام الماضي، و4.3% فقط من المستوى المتوقع في عام 2021. الذروة، البيانات التي جمعتها بلومبرغ تظهر.

بدأت شركة HSBC Holdings Plc يوم الثلاثاء جولة جديدة من التخفيضات لنحو عشرة مصرفيين، لتنضم إلى UBS Group AG وBank of America Corp، اللتين خفضتا الوظائف في وقت سابق من هذا العام. فقد قامت مجموعة غولدمان ساكس، وسيتي غروب، وجي بي مورغان تشيس آند كو، بجولات غير مسبوقة من خفض الوظائف في العامين الماضيين في آسيا.

فقد انخفضت أجور أغلب كبار المصرفيين الاستثماريين في شركات وول ستريت في آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن في العام الماضي، مع انخفاض إجمالي التعويضات لكثيرين منهم إلى أقل من المليون دولار أو أكثر الذين يكسبون عادة. أفادت بلومبرغ في يناير أن ما لا يقل عن 20% من المديرين الإداريين في البنوك، بما في ذلك مورغان ستانلي ويو بي إس، لم يتلقوا أي مكافآت.

وفي العام الماضي، خفض مورغان ستانلي عدد موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة بنحو 7%، مع تلقي المصرفيين الذين يركزون على الصين أكبر ضربة، بعد التخفيضات الكبيرة في عام 2022.

ومع ذلك، يقوم بنك مورغان ستانلي تدريجيا ببناء أعماله الداخلية في الصين. وحصلت على الموافقة على تراخيص التداول والبحث الرئيسية الشهر الماضي، بعد حصولها على الضوء الأخضر لإنشاء شركة للعقود الآجلة والحصول على الملكية الكاملة لأعمال إدارة الصناديق الخاصة بها العام الماضي.

قام البنك أيضاً بتعيين بعض كبار الموظفين في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية هذا العام، بما في ذلك مايكل جينزبرغ من بنك غولدمان ساكس في أستراليا، والمصرفي السابق في بنك كريدي سويس سيون كيم في كوريا. انضم مين هوانغ، الذي كان يعمل سابقاً في البنك السويسري، هذا الشهر لقيادة أعمال إدارة الاستثمار في الصين الكبرى.