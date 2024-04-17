"BYD" الصينية تطلق 3 سيارات جديدة تنافس" تسلا و"وجيب"

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تعمل شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD على توسيع تشكيلتها بسرعة لتشمل المركبات التي تتنافس مع شركات صناعة السيارات التقليدية في السوق الشاملة، وشركة تسلا في الفئة المتميزة، وسيارة جيب في قطاع الطرق الوعرة.

وكشفت شركة BYD يوم الثلاثاء عن 3 سيارات جديدة لعلامتها التجارية Fang Cheng Bao: سيارة الدفع الرباعي "Leopard 8" للطرق الوعرة، وسيارة الدفع الرباعي "Super 3" الموجهة نحو القيادة في المدينة وسيارة رياضية "Super 9"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ولم تعلن الشركة عن الأسعار. وبدلاً من ذلك، وصفت BYD السيارات في الغالب بأنها سيارات نموذجية وألمحت إلى أنه سيتم إصدار المزيد من التفاصيل في معرض السيارات في بكين الأسبوع المقبل. ولم يتضح على الفور إلى أي مدى ستكون السيارات الجديدة كهربائية بالكامل.

وأطلقت BYD علامتها التجارية Fang Cheng Bao في الصيف الماضي مع التركيز على "الاحتياجات الشخصية للمستهلكين"، خاصة في المركبات على الطرق الوعرة والسيارات الرياضية. تم إطلاق أول سيارة للعلامة التجارية، وهي سيارة دفع رباعي هجينة للطرق الوعرة تسمى "ليوبارد 5"، في نوفمبر بسعر يبدأ من حوالي 290 ألف يوان (40845 دولاراً).

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنه تم تسليم ما يقرب من 20 ألف سيارة ليوبارد 5 منذ ذلك الحين.

وتبيع شركة BYD أيضاً سيارة دفع رباعي وسيارة رياضية للطرق الوعرة تحت علامتها التجارية الفاخرة Yangwang، والتي تم إطلاقها في أوائل العام الماضي لاستهداف المستهلكين الراغبين في إنفاق حوالي مليون يوان أو أكثر لكل سيارة.

تقع معظم سيارات BYD في قطاع السوق الشاملة وتحتل المرتبة الأولى بين سيارات الطاقة الجديدة الأكثر مبيعاً في الصين. وتشمل هذه الفئة السيارات التي تعمل بالبطارية فقط والسيارات التي تعمل بالهجين.

وقال ليان يوبو، كبير العلماء في BYD، بلغة الماندارين خلال حفل الإطلاق يوم الثلاثاء، وفقاً لترجمة "CNBC": "في العشرين عاماً الماضية، وضع ابتكارنا التكنولوجي المستمر والاختراقات الجديدة معايير متعددة لهذه الصناعة".

ويأتي إطلاق سيارة BYD وسط منافسة شرسة في سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين. شركة الهواتف الذكية الصينية شاومي أصدرت الشهر الماضي أول سيارة كهربائية لها، والتي تستهدف مباشرة طراز 3 من "تسلا".