أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحقق أرباحاً بقيمة 110 مليارات دولار خلال 3 أشهر

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أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق، اليوم الخميس، عن أرباح في الربع الأول بلغت 1.21 تريليون كرونة (109.9 مليار دولار)، مدعومة بعوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.

وقال ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، إن قيمته بلغت 17.7 تريليون كرونة في نهاية مارس.

ووصف العائد النسبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بأنه "جيد" لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت، لكنه أشار إلى أن "هذا تم تعويضه بنتائج ضعيفة من العقارات، مما أدى إلى نتيجة سلبية بشكل عام"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وبلغ العائد على استثمارات الصندوق في الأسهم في الربع الأول 9.1%، في حين بلغ العائد على استثمارات الدخل الثابت -0.4% والاستثمارات في العقارات غير المدرجة عائد -0.5%.

وقال صندوق الثروة النرويجي إن العائد على البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة بلغ -11.4%.

وكان عائد الصندوق أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من عائد المؤشر القياسي.

يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم، وقد تم تأسيسه في التسعينيات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في البلاد. وقد استثمر الصندوق حتى الآن أموالاً في أكثر من 8800 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Norges Bank Investment Management، في بيان إن استثمارات الصندوق في الأسهم حققت "عائداً قوياً للغاية في الربع الأول، مدفوعاً بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا".

وقال غراندي، إن الصندوق يعيد تقييم توقعاته لبعض شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة "الرائعة السبعة".

وتضم مجموعة "Magnificent 7" كلاً من "أبل"، و"أمازون"، و"ألفابيت"، و"ميتا"، و"إنفيديا"، و"تسلا".