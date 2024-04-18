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الدولار والجنيه المصري - تعبيرية مناسبة
الدولار والجنيه المصري - تعبيرية
الجنيه المصري

سعر الجنيه المصري يعاود الارتفاع مقابل الدولار مع توقف السوق السوداء

تراجع بما بين 25 إلى 30 قرشا شراء وبيعاً في البنوك المصرية

القاهرة - خالد حسني
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بعد ارتفاعات طفيفة للدولار، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بما فيها الدولار مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الخميس في البنوك الرسمية، مع استمرار تلاشي عمل السوق السوداء.

وشهدت التعاملات، تراجع سعر صرف الدولار ما بين 25 إلى 30 قرشا شراء وبيعاً في البنوك المصرية. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.45 جنيهًا للشراء، و 48.55 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.45 جنيهًا للشراء، و 48.55 جنيهًا للبيع.

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وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 48.45 جنيهًا للشراء، و 48.55 جنيهًا للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.44 جنيهًا للشراء، و48.58 جنيهًا للبيع.

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كما تراجعت أسعار صرف اليورو بنحو 10 إلى 15 قرشاً في السوق الرسمية. وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 51.67 جنيهًا للشراء، و51.85 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر سجل سعر صرف اليورو نحو 51.39 جنيهًا للشراء، و51.69 جنيهًا للبيع.

ولدى البنوك الخاصة، سجل سعراليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.67 جنيهًا للشراء، و51.90 جنيهًا للبيع. وفي البنك المركزي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 51.52 جنيهًا للشراء، و51.68 جنيهًا للبيع.

وفي السياق، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بين 30 إلى 40 قرشاً. ولدى البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 60.31 جنيهًا للشراء، و60.54 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 60.16 جنيهًا للشراء، و60.59 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي نحو 60.31 جنيهًا للشراء، و60.60 جنيهًا للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 60.35 جنيهًا للشراء، و60.54 جنيهًا للبيع.

عربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري مستوى 12.91 جنيهًا للشراء، و12.94 جنيهًا للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.20 جنيهًا للشراء، و13.21 جنيهًا للبيع. كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 156.49 جنيهًا للشراء، و157.57 جنيهًا للبيع.

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