الهند تسمح بتصدير كميات استثنائية من البصل للإمارات وسيريلانكا

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سمحت الهند بتصدير كمية محدودة من البصل إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا، في ظل الحظر المفروض على صادراتها من المحصول منذ نهاية ديسمبر الماضي.

اطلعت "العربية Business"، على منشور رسمي صادر عن وزارة التجارة الهندية من خلال المديرية العامة للتجارة الخارجية (DGFT)، بتاريخ 15 أبريل الجاري، والذي سمح بتصدير 20 ألف طن من البصل إلى الإمارات العربية المتحدة وسيريلانكا بنحو 10 آلاف طن لكل دولة.

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وحظرت الهند تصدير البصل في أوائل ديسمبر 2023 وحتى نهاية شهر مارس 2024، قبل أن تمدده نهاية مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

وقال إخطار المديرية العامة للتجارة الخارجية، إنه يتم السماح بتصدير بعض الكميات بناء على إذن تمنحه الحكومة لبعض الدول وفق الطلبات التي تقدمها هذه الدول.

وحصلت الإمارات على استثناءات سابقة لنحو 24 ألف طن من البصل الهندي منذ العمل بقرار حظر التصدير، بخلاف الاستثناء الجديد بواقع 10 آلاف طن.

واستثنت الهند أيضًا من الحظر نحو 50 ألف طن إلى دولة بنغلاديش في مارس الماضي.

وتحتل الهند المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج البصل بما يتجاوز 26 مليون طن سنويًا، تليها الصين بإجمالي 24 مليون طن، ثم مصر في المرتبة الثالثة بما يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.

ويمثل بصل موسم الربيع الذي يتم حصاده خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من كل عام نحو 65% من إنتاج البصل في الهند، ويلبي طلب المستهلكين حتى يتم حصاد محصول الخريف في أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وكانت الهند قد فرضت رسومًا بنسبة 40% على صادرات البصل خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي، على خلفية تراجع المعروض المحلي لديها وارتفاع الأسعار.

وحددت الحكومة لاحقًا الحد الأدنى لسعر التصدير البالغ 800 دولار أميركي للطن اعتبارًا من 29 أكتوبر.

وأعلنت الحكومة الهندية، الاحتفاظ بنحو 3 آلاف طنًا من البصل في موسم 2023-24 كمخزون احتياطي. مقارنة بنحو 2.51 ألف طن حافظت عليها في السنة السابقة لها، بهدف تلبية أي متطلبات جديدة ولتثبيت الأسعار إذا ارتفعت بشكل كبير خلال الموسم.