بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في بريطانيا تنسف التوقعات بالتعافي

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توقفت مبيعات التجزئة في بريطانيا عن النمو بشكل غير متوقع خلال شهر مارس 2024 بعد أن قام المتسوقون المتأثرون بارتفاع الأسعار بتقليص الإنفاق على المواد الغذائية وفي المتاجر الكبرى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن يوم الجمعة إن حجم البضائع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت لم يتغير في مارس بعد زيادة معدلة بنسبة 0.1% في الشهر السابق، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.

وتضيف هذه الأرقام إلى الأدلة على التعافي الضعيف من ركود العام الماضي، حيث لا يزال المستهلكون يعانون من أزمة تكلفة المعيشة التي أجبرتهم على دفع المزيد من المال مقابل نفس الكمية من السلع.

وقال تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" واطلعت عليه "العربية نت" إنه في حين ترتفع الأجور بسرعة ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلا أن ذلك لم يصل بعد إلى الموارد المالية للناس بشكل كامل.

وقالت هيذر بوفيل، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "أبلغت متاجر الأجهزة ومحلات الأثاث ومحطات الوقود ومتاجر الملابس عن ارتفاع في المبيعات، ومع ذلك، فقد تم تعويض هذه المكاسب من خلال انخفاض مبيعات المواد الغذائية في المتاجر الكبرى حيث يقول تجار التجزئة إن ارتفاع الأسعار أثر على عمليات الشراء".

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الجنيه الاسترليني بعد نشر هذه البيانات، حيث بقيت العملة البريطانية عند مستوياتها المنخفضة أصلاً، حيث يتم تداول الجنيه الاسترليني عند مستوى 1.2405 دولار أميركي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 1.9% في الربع الأول، مما يعني أن القطاع ساهم بنسبة 0.09 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ككل بنسبة 0.2%، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ".

وقدمت مبيعات الوقود دفعة للأرقام الضعيفة، حيث باستثناء وقود السيارات، انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 0.3% في مارس، مما أدى إلى محو مكاسب بنفس الحجم في الشهر السابق.

وقال فيل مونكهاوس، مدير قسم بريطانيا في شركة إيبوري للخدمات المالية: "كانت بيانات مبيعات التجزئة ضعيفة إلى حد ما، مما أدى إلى تحطيم آمال تجار التجزئة في انتعاش عيد الفصح.. ومع تمكن تجار التجزئة الآن من التعامل مع شهرين من الركود على التوالي، يبدو أن بصيص الأمل بعد الانتعاش المثير للإعجاب بشكل غير متوقع في يناير بدأ الآن يتضاءل".

وتأثرت هذه الأرقام بهطول الأمطار الغزيرة في النصف الأول من شهر مارس، والذي استمر من شهر فبراير الأكثر رطوبة على الإطلاق. ويقول تجار التجزئة إنهم يشهدون أنماط إنفاق طبيعية أكثر مما كانت عليه خلال السنوات التي توقفها فيروس كورونا.

وقال كريس هامر، المدير في اتحاد التجزئة البريطاني: "استمرت مبيعات السلع الكبيرة مثل الأثاث بشكل سيئ، حيث لا يزال إنفاق المستهلكين مقيداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.. كما تأثرت مبيعات الأحذية بسبب سوء الأحوال الجوية".

ولجأ تجار التجزئة، بما في ذلك أكبر شركة لمبيعات التجزئة، وهي "تيسكو"، إلى تخفيضات الأسعار لجذب المتسوقين، مما أدى إلى خفض التضخم في متاجر المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وقالت ليندا إليت، رئيسة الأسواق الاستهلاكية والترفيه والتجزئة في شركة "كيه بي إم جي": "لا تزال ثقة المستهلك هشة، وتواصل الأسر مراقبة أين يتم إنفاق ميزانياتها المحدودة".