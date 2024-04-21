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الحرب التجارية

لماذا اقترح "بايدن" رسوما جمركية جديدة 25% على الصلب والألمنيوم الصيني؟

دبي - العربية.نت
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قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي إن اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن رسوما جمركية جديدة بـ 25% على الصلب والألمنيوم الصيني هي مناورات اقتصادية بغطاء اقتصادي.

تأتي دعوة بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني، كجزء من سلسلة من الخطوات لدعم قطاع الصلب المحلي، حيث اقترح "بايدن" رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25% على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، علما أن متوسط التعريفة الجمركية الحالية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم تبلغ 7.5%.

وقال العلمي "ما أثار حفيظة الرئيس الأميركي قيمة صادرات الصين من الألمنيوم والحديد المرتفعة من الصناعات الثقيلة، وكانت واردات أميركا من الصين الثانية عالميا، هذه الأرقام أزعجت باين مع الانتخابات".

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ولفت العلمي إلى أن بايدن يتهم الصين بالقيام بممارسات غير شرعية مثل تقديم الدعم للشركات، ولهذا طلب مضاعفة الرسوم الجمركية 3 مرات.

ولفت إلى أن بايدن يسعى لاستقطاب أصوات عمال مصانع الحديد والصلب والألمنيوم في أميركا.

وقال الرئيس الأميركي إن شركات الصلب الصينية لا يجب أن تقلق بشأن تحقيق أرباح، لأن الحكومة الصينية تقدم دعماً هائلاً لها.

وأضاف "بايدن" أن هذه الشركات لا تتنافس بل إنها تغش.

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