مجلس النواب الأميركي يقر قانوناً لحظر "تيك توك"

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وضع مجلس النواب الأميركي يوم السبت تشريعاً يجبر شركة "ByteDance"، الشركة الصينية الأم لشركة تيك توك، على التجريد من حصتها في الملكية على مسار سريع ليصبح قانوناً، وربطه بحزمة مساعدات حاسمة لأوكرانيا وإسرائيل.

فشلت جهود الضغط الضخمة التي قادها الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، في التغلب على تحالف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعر بالقلق بشأن جمع التطبيق للبيانات عن أكثر من 170 مليون أميركي - وإمكانية استخدام الحكومة الصينية لها لنشر الدعاية.

ومن شأن التشريع الواسع، الذي تم إقراره بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 صوتاً، أن يضع قيوداً جديدة على وسطاء البيانات الذين يبيعون المعلومات لخصوم أجانب، ويسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإجراء الأسبوع المقبل، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع على التشريع.

من جانبه، قال مؤلف مشروع القانون، مايكل ماكول، وهو جمهوري من ولاية تكساس: "يحمي مشروع القانون هذا الأميركيين وخاصة أطفال أميركا من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على تطبيق تيك توك". "هذا التطبيق عبارة عن بالون تجسس في هواتف الأميركيين".

لا يزال بإمكان معارضي مشروع القانون، مثل السيناتور راند بول، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، محاولة استبعاد إجراء تيك توك في مجلس الشيوخ، لكن من غير المرجح أن تكون هذه الجهود ناجحة.

تعتزم ByteDance استنفاد جميع التحديات القانونية قبل أن تفكر في أي نوع من التجريد إذا أصبح حظر تيك توك قانوناً، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

سنوات من التدقيق في علاقة تيك توك بالصين تشمل الإدارات الرئاسية والأحزاب السياسية وأذرع الحكومة. وحاول الرئيس السابق دونالد ترامب حظر التطبيق من خلال أمر تنفيذي تم إلغاؤه في عهد بايدن، الذي أشرفت إدارته على مراجعة أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

تم اقتراح العديد من مشاريع قوانين الحظر من الحزبين في الكونغرس ثم تم نسيانها. ويبدو أن إطار سحب الاستثمارات أو الحظر قد نجح أخيراً في حل المشكلة.

يمنح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت ByteDance ما يقرب من عام لتجريد نفسها من منصة التواصل الاجتماعي، مع خضوع 90 يوماً من تلك الأيام لتنازل رئاسي – وهو أطول من الإطار الزمني البالغ 6 أشهر في نسخة التشريع التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام.

ويعني هذا الموعد النهائي الممتد أن تيك توك لن تضطر إلى سحب استثماراتها أو إغلاقها قبل الانتخابات، مما أثار استياء بعض المشرعين الذين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن الصين قد تستخدم التطبيق للتدخل في السياسة الأميركية.

صعد تيك توك إلى الصدارة خلال الوباء كمكان لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المسلية دون توقع الكمال الذي يخيم على تطبيقات مثل إنستغرام. إنها خلاصة تم تنظيمها خوارزمياً ومصممة خصيصاً بناءً على اهتمامات الأشخاص - وليس الأشخاص الذين يتابعونهم - وكانت طريقة جديدة وآسرة للتمرير على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين تم نسخ هذه الفكرة بواسطة موقع Meta وAlphabet على YouTube.

جادل تيك توك بأن التشريع ينتهك التعديل الأول وأشار إلى إنفاقه أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود خصوصية البيانات لمحاولة تهدئة مخاوف الأمن القومي. جلبت تيك توك المبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة إلى مبنى الكابيتول الأميركي ليقولوا إنهم سيتكبدون خسائر اقتصادية بدون تيك توك.

لقد شجعوا أيضاً المستخدمين على الاتصال بالمشرعين لحثهم على التصويت ضد مشروع القانون. استأجرت الشركة جماعات ضغط معروفة لمحاولة التأثير على المشرعين. وحتى الآن، لم يكن أي منها كافيا.