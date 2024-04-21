"سي آي كابيتال" للعربية: ربحية البنوك السعودية تتفوق على نظيرتها بالمنطقة

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قالت رئيسة تحليل القطاع العقاري والمالي في شركة سي آي كابيتال، سارة بطرس، إن محركات القطاع البنكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من العام الجاري هي أسعار الفائدة بين البنوك في كل دولة لأنه يحدد اتجاه تكلفة التمويل و إعادة تسعير القروض والأصول بشكل عام.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن العامل الثاني هو حجم النشاط في الأسواق ويشير إليه مؤشر أسعار المنتجين والتقارير الشهرية التي تصدر من البنوك المركزية ويتبين من خلالها حجم نشاط القروض واتجاهه، بجانب النظر إلى مستوى المخصصات هو عامل مؤثر في عمل البنوك، حيث تتضح بعض عمليات التسويات أو جودة الأصول حيث تتأثر الربحية بزيادة المخصصات.

وحول نتائج البنوك السعودية توقع بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال" أن تحقق البنوك السعودية أعلى نسبة نمو سنوي في الأرباح بنسبة 4.2% مقارنة بنظيرتها في الخليج والشرق الأوسط.

وقالت بطرس إن معدل نمو القروض لدي البنوك السعودية في آخر عامين كان أكبر من نظيرتها في أسواق الخليج.

وأضافت "وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي في فبراير الماضي كان مستوى القروض قد ارتفع بنسبة 10% على أساس سنوي بالمصارف السعودية مدعوما بنمو قروض الشركات بنسبة 14% والأفراد بنسبة 7%".

وذكرت أن معدلات الإقراض في القطاع المصرفي الكويتي أقل من 1% و في البنوك الإماراتية 6.5% والنمو الأكبر كان من جانب قروض الأفراد.

وأشارت إلى أن نمو أرباح البنوك السعودية في الربع الأول من العام الجاري مدعوما بما حققته من نمو خلال العامين الماضيين مقارنة بنظيرتها في الخليج.

وحول انخفاض في الهوامش من الفوائد خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي قالت بطرس، إنه عند تحليل هوامش الربحية يتم النظر إلى أمرين الأول تكلفة التمويل وهو ما يعتبر المحدد الأساسي لاتجاهات هوامش الربحية في الفترة الأخيرة، كما ينظر إلى هيكل القروض والأصول لدى كل بنك.

وأوضحت أن سعر الفائدة ما بين البنوك في الفترة الأخيرة كان مستقرا إلى حد كبير والبنوك التى انتهت من عملية إعادة تسعير القروض ستشهد استقرارا من ناحية الهوامش، بينما الأخرى المنكشفة بشكل كبير على الأفراد لم تنته بعد من إعادة تسعير الأصول.

وفي تقرير حول النتائج المالية للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من العام الحالي توقع بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال" أن تحقق البنوك السعودية أعلى نسبة نمو سنوي في الأرباح بنسبة 4.2%.

أشار إلى أن مصرف الإنماء سيحقق أعلى نمو سنوي في الأرباح وأعلى نمو ربع سنوي في القروض على مستوى المملكة.

فيما لفت التقرير إلى أن البنوك في الإمارات قد تسجل أرباحًا أقل على أساس سنوي أو ربع سنوي نتيجة الضغوط الناجمة عن فرض ضرائب على الشركات.

وتوقع "سي آي كابيتال" أن يحقق بنك برقان أسرع نمو سنوي في الدخل التشغيلي وصافي الربح المتوقعين للربع الأول من عام 2024 في الكويت،مستفيداً من وجود أساس منخفض وتحسن هوامش صافي الفائدة.

و رجحت بطرس تفوق أرباح بنك التعمير والإسكان المصري على أرباح البنوك المحلية المماثلة على أساس سنوي بفضل مركزه المالي المعتمد بالعملة المحلية، ومن ثم يحقق أكبر استفادة من ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري.