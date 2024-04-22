النحاس يقترب من 10000 دولار مع رهان المستثمرين على ارتفاع الطلب العالمي

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اقترب النحاس من مستوى 10000 دولار للطن بعد ارتفاعه في أبريل/نيسان بدعم من الرهانات على أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيرفع الطلب على المواد الصناعية.

وسجلت المعادن مكاسب واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، وافتتح النحاس يوم الاثنين بتقدم جديد إلى أعلى مستوى خلال عامين. وقد أدت علامات التحسن في نشاط التصنيع من الولايات المتحدة إلى الصين إلى دعم سعر المعدن، كما أدى التضخم العنيد إلى جذب الرهانات المتجددة على السلع الأساسية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

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ويواجه المستثمرون تحولاً واضحاً في مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أشار رئيسه جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن البنك سيستغرق "وقتاً أطول من المتوقع" للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

ارتفع سعر النحاس بنسبة 1% في وقت مبكر من يوم الاثنين ليصل إلى 9,970 دولاراً للطن.