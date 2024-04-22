اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد

النحاس يقترب من 10000 دولار مع رهان المستثمرين على ارتفاع الطلب العالمي

تحولت رؤية المستثمرين تجاه قرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اقترب النحاس من مستوى 10000 دولار للطن بعد ارتفاعه في أبريل/نيسان بدعم من الرهانات على أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيرفع الطلب على المواد الصناعية.

وسجلت المعادن مكاسب واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، وافتتح النحاس يوم الاثنين بتقدم جديد إلى أعلى مستوى خلال عامين. وقد أدت علامات التحسن في نشاط التصنيع من الولايات المتحدة إلى الصين إلى دعم سعر المعدن، كما أدى التضخم العنيد إلى جذب الرهانات المتجددة على السلع الأساسية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

السويد: الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا طاقة غاز روسيا السويد: الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا
مادة اعلانية

ويواجه المستثمرون تحولاً واضحاً في مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أشار رئيسه جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن البنك سيستغرق "وقتاً أطول من المتوقع" للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

ارتفع سعر النحاس بنسبة 1% في وقت مبكر من يوم الاثنين ليصل إلى 9,970 دولاراً للطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط