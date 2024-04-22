جوائز قياسية.. الرياض تتحضر لاستضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الصيف

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اتخذت السعودية خطوات ثابتة منذ سنوات لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، وإحدى هذه الخطوات إطلاقها لاستراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية في 2022، التي من شأنها أن تجعلها لاعباً كبيراً في سوق الألعاب الإلكترونية العالمية.

ويترقب عالم الرياضات الإلكترونية استضافة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتكون هذه الاستضافة الأولى للرياض بمجموع جوائز مذهل يصل إلى 60 مليون دولار، وهي أكبر جائزة مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

سيستضيف الحدث أفضل أندية الرياضات الإلكترونية واللاعبين في 20 بطولة عبر 19 لقبًا تنافسيًا على مدار ثمانية أسابيع. كما أنها تقدم أيضًا بطولة EWC Club التي تمنح 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائهم عبر ألعاب متعددة. وسيقام الحدث في الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 4 يوليو إلى 24 أغسطس 2024.

وفي هذا السياق، يقول سعيد شرف - الرئيس التنفيذي Esports Middle East - إن للسعودية دورا قياديا عالميا، مؤكدا أن محبي الرياضات الإلكترونية ينتظرون بطولة كأس العالم بفارغ الصبر.

"الجوائز المرتفعة التي تصل إلى 60 مليون دولار هي تكملة لـ"غايمرز 8" التي استضافتها السعودية سابقا والتي قدمت فيها جوائز تصل إلى 45 مليون دولار".

وأشار شرف، في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن من سوق الألعاب الإلكترونية العالمية (الذي يبلغ قيمته 180 مليار دولار)، يشكل العالم العربي 6 مليارات دولار. وتعتبر الدول العربية الثلاثة السعودية والإمارات ومصر هي الأعلى استقطابا للإيرادات في هذا القطاع. "أما من حيث عدد اللاعبين، فتعتبر مصر في المرتبة الأولى ومن ثم السعودية ومن بعدها الإمارات".

وتوقع شرف مستقبلا واعدا للقطاع في الدول الآسيوية والوطن العربي بسبب الفئة الشابة، فيما يتعلق بديمغرافية تلك الدول. يليها دول أميركا اللاتينية. "نسبة الفئة الشابة واستخدام الموبايل والإنترنت هي الأعلى عالميا وبالتالي نرى استثمار شركات الألعاب في السوق العربية".

هذا الترقب لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، للاستثمار بشكل أكبر في تطوير ألعاب الهاتف المحمول والاستحواذ عليها، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة.