هل يستمر الضغط على نتائج شركات قطاع البتروكيماويات في السعودية؟

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ما زال قطاع البتروكيماويات السعودي يعيش دورة الضعف الناجمة عن انخفاض الهوامش، ووفرة المعروض في الأسواق.

وستكون نتائج الربع الأول من العام الحالي لها أهمية خاصة، كونها أول نتائج فصلية بعد إعلان "أرامكو" رفع أسعار اللقيم اعتباراً من مطلع يناير 2024.

وأعلنت شركات البتروكيماويات عن مقدار تأثرها بهذا القرار بنسب متفاوتة، تراوحت بين 1% و4% من إجمالي تكلفة المبيعات. وهناك عوامل أخرى تؤثر على أداء القطاع، منها تقلبات أسعار المنتجات في الأسواق العالمية، وعمليات الصيانة المجدولة، والتي ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج المتقدمة، التي أغلقت مصنعها لمدة شهر تقريباً.

وتوقعت شركة الجزيرة كابيتال، انخفاض صافي أرباح القطاع بنسبة 18.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 963 مليون ريال، لكنها تبقى أفضل من الخسائر التي سجلها القطاع ككل في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي سياق متصل، تميل توقعات شركة SNB Capital والتي تغطي 9 أسهم في قطاع البتروكيماويات، لتراجع أرباح الربع الأول بشكل كبير على أساس سنوي، والأبرز فيها توقع تراجع أرباح سابك بنحو 27%. لكن على أساس فصلي، الصورة مختلفة، فالتوقعات تشير لتحسن لدى بعض الشركات، واستقرار أرباح سابك.

أيضاً تتوقع شركة "الجزيرة كابيتال" تراجع أرباح سابك بـ 35%، وأرباح سابك للمغذيات بنحو 10% متأثرة بانخفاض أسعار الأمونيا بنسبة 33% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق.

وفي سياق آخر، توقعت GIB Capital تراجع أرباح سبكيم ونمو إيجابي لأرباح كيان.

كيف هي توصيات المحللين لسهم سابك؟

هناك 9 توصيات بالشراء، بينهم 5 بالاحتفاظ، و2 بالبيع. ومتوسط السعر المستهدف 92.27 ريال.

JP Morgan و Morgan Stanley توصيتهما محايدة، بينما يوصي غولدمان ساكس بالشراء.

بالنسبة لشركة التصنيع، الأرباح تراجعت بشكل كبير العام الماضي. والإيرادات أيضاً ذروتها في 2022، قبل أن تتراجع العام الماضي. وبالنسبة لتوصيات المحللين، هناك توصية واحدة بالشراء، و7 توصيات بالاحتفاظ، ولا توصيات بالبيع.