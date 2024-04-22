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خاص

"ستاندرد آند بورز" للعربية: نشاط تأمين السيارات سيكون الأكثر تأثراً بعاصفة الإمارات

تتوقع الوكالة استمرار نمو إيرادات شركات التأمين في دول الخليج

دبي - العربية.نت
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قال المدير المشارك لتصنيفات التأمين في ستاندرد آند بورز غلوبال، ماريو شَكَر، إنه من السابق لأوانه تقدير حجم خسائر شركات التأمين نتيجة عاصفة مطيرة غير مسبوقة اجتاحت الإمارات قبل ثلاثة أيام، لكن النشاط الأساسي الأكثر تأثراً هو نشاط تأمين السيارات.

وأضاف شَكَر، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التأثير سيقل نظراً لأن لدى الشركات هامش ملاءة عالية وأغلبها لن تواجه مشاكل كبيرة.

وأوضح أن الشركات الكبيرة سيكون وضعها التنافسي أقوى، في السوق الإماراتية، حيث لدى أكبر 5 شركات 63% من الإيرادات و70% من الأرباح، ويتوقع أن تعزز هذه الشركات دورها في عامي 2024 و2025.

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وقال المدير المشارك لتصنيفات التأمين في S&P Global، إن من الصعب حدوث تسارع كبير في عمليات الاندماج، لأن التقييم مرتفع لشركات التأمين نتيجة أداء أسهمها في أسواق المال، وستكون عمليات الاندماج للشركات التي لديها مشاكل بالأداء التشغيلي وفي هامش الملاءة المالية.

توقعت وكالة "S&P Global" استمرار النمو في إيرادات شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، وذلك بعد النمو القوي الذي حققته في 2023.

وذكرت أن استمرار التوسع الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، مشيرة إلى أن ارتفاع الفائدة عالميا ساعدت على ارتفاع إيرادات الاستثمارات والودائع.

وتتوقع الوكالة عاما ثانيا على التوالي من الربحية للقطاع.

شهد عام 2023 في السعودية ولأول مرة تسجيل 25 شركة مدرجة في السوق لأرباح صافية، بينما شهد عام 2022 تسجيل نصف هذه الشركات خسائر صافية.

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