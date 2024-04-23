اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سيارات

"فيراري" تتطور بعيدًا عن المحركات التقليدية وتعزز حصتها العالمية

سياسات الرئيس التنفيذي ساهمت بإعادة تنظيم الشركة وتعزيز حصتها بالأسواق العالمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قام الرئيس التنفيذي لشركة "فيراري" الإيطالية بينيدتو فيغنا، بإعادة تنظيم الشركة وتعزيز حصتها بالأسواق العالمية في سنوات قليلة فقط.

وقبل ثلاث سنوات جلس "فيغنا" على مقعد الرئيس التنفيذي، وهو مهندس رقائق إلكترونية إيطالي.

نجح "فيغنا" في مضاعفة قيمة فيراري بفضل فلسفته في الإدارة المعتمدة على تقليص البيروقراطية التنظيمية والقرب من الموظفين، حيث قفز سهم الشركة بنحو الضعف تقريبًا منذ استلامه المنصب عام 2021، ليسجل اليوم 389 دولاراً للسهم.

"بي واي دي" تكشف عن سيارة "سوبر كار" كهربائية لمنافسة فيراري ولامبورغيني قصص اقتصادية سيارات كهربائية "بي واي دي" تكشف عن سيارة "سوبر كار" كهربائية لمنافسة فيراري ولامبورغيني

كما أصبحت قيمتها أعلى من شركات كبيرة، مثل "فورد" و"جنرال موتورز"، بمبيعات بلغت العام الماضي 14 ألف سيارة، فهو يؤمن أنه للتكيف بسرعة مع المتغيرات العالمية، فهناك حاجة ماسة لفريق قادر على التكيف بسرعة أيضاً، لذلك استثمر جيداً في الموظفين.

وأصبح "فيغنا" يستمع لشكاوى الموظفين، وقلص من التسلسل الهرمي المتضخم في الشركة، لجعل القرارات تتحرك بوتيرة أسرع وتناسبه أكثر، حتى إنه سمح لكل الموظفين بتجربة قيادة سيارات "فيراري"، بالإضافة إلى أنه تقرّب من سائقي اختبار السيارات لتسريع وصول الملاحظات إليه بعد الاختبار، وذلك لتحسين منتجات الشركة بشكل أسرع بما يتناسب مع متطلبات الزبائن.

وأصبحت "فيراري" أيضًا تتطور بعيدًا عن المحركات التقليدية، فمثلاً العام الماضي شكلت السيارات الهجينة ما يقرب من نصف مبيعات الشركة.

وفي عام 2025، تخطط الشركة للكشف عن أول سيارة من فيراري كهربائية بالكامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط