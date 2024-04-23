"فيراري" تتطور بعيدًا عن المحركات التقليدية وتعزز حصتها العالمية

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قام الرئيس التنفيذي لشركة "فيراري" الإيطالية بينيدتو فيغنا، بإعادة تنظيم الشركة وتعزيز حصتها بالأسواق العالمية في سنوات قليلة فقط.

وقبل ثلاث سنوات جلس "فيغنا" على مقعد الرئيس التنفيذي، وهو مهندس رقائق إلكترونية إيطالي.

نجح "فيغنا" في مضاعفة قيمة فيراري بفضل فلسفته في الإدارة المعتمدة على تقليص البيروقراطية التنظيمية والقرب من الموظفين، حيث قفز سهم الشركة بنحو الضعف تقريبًا منذ استلامه المنصب عام 2021، ليسجل اليوم 389 دولاراً للسهم.

كما أصبحت قيمتها أعلى من شركات كبيرة، مثل "فورد" و"جنرال موتورز"، بمبيعات بلغت العام الماضي 14 ألف سيارة، فهو يؤمن أنه للتكيف بسرعة مع المتغيرات العالمية، فهناك حاجة ماسة لفريق قادر على التكيف بسرعة أيضاً، لذلك استثمر جيداً في الموظفين.

وأصبح "فيغنا" يستمع لشكاوى الموظفين، وقلص من التسلسل الهرمي المتضخم في الشركة، لجعل القرارات تتحرك بوتيرة أسرع وتناسبه أكثر، حتى إنه سمح لكل الموظفين بتجربة قيادة سيارات "فيراري"، بالإضافة إلى أنه تقرّب من سائقي اختبار السيارات لتسريع وصول الملاحظات إليه بعد الاختبار، وذلك لتحسين منتجات الشركة بشكل أسرع بما يتناسب مع متطلبات الزبائن.

وأصبحت "فيراري" أيضًا تتطور بعيدًا عن المحركات التقليدية، فمثلاً العام الماضي شكلت السيارات الهجينة ما يقرب من نصف مبيعات الشركة.

وفي عام 2025، تخطط الشركة للكشف عن أول سيارة من فيراري كهربائية بالكامل.