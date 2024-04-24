بعد انهيار أرباحها.. إيلون ماسك: "تسلا" ليست شركة سيارات كهربائية

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كشفت شركة تسلا أن أرباحها المعدلة للربع الأول انخفضت بنسبة 48%، وهي أقل من توقعات وول ستريت المنخفضة، لكنها أكدت للمستثمرين أنها تخطط للمضي قدماً في نموذج أرخص من المقرر طرحه العام المقبل.

أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 9% في إجمالي الإيرادات، وهو ما خالف أيضاً تقديرات المحللين. وانخفض هامش ربحها بمقدار نقطتين مئويتين.

لكن تسلا شجعت بعض المستثمرين بإعلانها أنها تخطط للمضي قدماً في نموذج أقل سعراً، والذي قالت إنه سيدخل حيز الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

ولم تقدم تسلا الكثير من التفاصيل حول هذا النموذج الجديد منخفض السعر الذي تعد به، مثل السعر المستهدف أو أحجام إنتاجه. ولدى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وتسلا تاريخ في عدم الالتزام بالجداول الزمنية لإطلاق المركبات. لكن الوعد بأنها لا تزال تمضي قدماً في نموذج منخفض السعر كان مطمئناً للأخبار في أعقاب التقارير التي تفيد بأنها ستسقط خطط السيارة تماماً.

واستشهد ماسك مرة أخرى بقدرات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها الشركة وتقنية القيادة الذاتية الخاصة بها، والتي توقع أن يتم ترخيصها لواحدة أو أكثر من شركات صناعة السيارات المنافسة في وقت لاحق من هذا العام. وتحدث عن خططها الخاصة بالروبوتات البشرية الواعية، ورؤيته لأسطول من الملايين من "سيارات الأجرة الآلية" بدون سائق المملوكة لمجموعة من مالكي شركة تسلا، لنقل الركاب الذين سيكونون مرتاحين أثناء ركوب سيارة ذاتية القيادة أثناء سيرهم.

وقال: "يجب أن يُنظر إلينا باعتبارنا شركة روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي". "إذا كنت تقدر قيمة تسلا باعتبارها مجرد شركة سيارات، فهذا مجرد إطار عمل خاطئ. إذا كان شخص ما لا يعتقد أن تسلا ستحل مشكلة القيادة الذاتية، فأعتقد أنه لا ينبغي له أن يكون مستثمراً في الشركة".

لقد كانت دعوة "ماسك" كلاسيكية مباشرة من الأيام الأولى لشركة "تسلا" عندما كانت الشركة لا تزال تكافح مالياً، وكانت واعدة بتغيير نموذج التغييرات التكنولوجية لإثارة حماس المستثمرين بشأن المستقبل.

وقد نجح الأمر إلى حد ما، حيث ارتفعت أسهم تسلا التي تعرضت للضرب مؤخراً، والتي فقدت 42% من قيمتها حتى الآن هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء، بنسبة 11% في تعاملات ما بعد السوق.

كانت تسلا وماسك حريصين على تغيير القصة حول الشركة، ليس فقط بعيداً عن النتائج المالية المخيبة للآمال للربع الأول، ولكن أيضاً من سلسلة مستمرة من الأخبار السيئة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت عن أول انخفاض لها على أساس سنوي في المبيعات العالمية منذ الوباء وكشفت عن خطط لخفض أكثر من 10% من موظفيها. وواصلت أيضاً سلسلة تخفيضات الأسعار التي استمرت لمدة عام، وكان آخرها نهاية الأسبوع الماضي.

حتى إن انخفاض قيمة الأسهم أثار قلق بعض المضاربين على صعود شركة تسلا بشأن مستقبل شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم. لكنها تواجه منافسة متزايدة من شركات صناعة السيارات الغربية الراسخة - التي تطرح عروض السيارات الكهربائية الخاصة بها - وشركات صناعة السيارات الصينية، التي تقدم سيارات كهربائية منخفضة السعر.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فقدت شركة تسلا لقبها كأكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم لصالح شركة صناعة السيارات الصينية BYD.

بعد أن ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن تسلا أسقطت خططاً لنموذج أرخص، يشار إليه عموماً باسم Tesla Model 2، بسبب المنافسة من الصين، غرد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قائلاً: "رويترز تكذب (مرة أخرى)"، من دون إعطاء أي تفاصيل عن خطط الشركة. لكنه حذر في يناير من أن شركات صناعة السيارات الصينية يمكن أن "تهدم" المنافسين بسيارات كهربائية منخفضة السعر.

وبلغ صافي دخل تسلا المعدل 1.5 مليار دولار، أو 45 سنتاً للسهم. وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ ربحية السهم 49 سنتا. وكان هذا أصغر ربح ربع سنوي معدل أعلنت عنه تسلا منذ الربع الأول من عام 2021، عندما انتشر الوباء واضطرابات سلسلة التوريد لا تزال تؤثر على النتائج.

وقالت الشركة أيضاً إن لديها تدفقاً نقدياً سلبياً قدره 2.5 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تحرق فيها النقد خلال ربع عام منذ الربع الأول من عام 2020 في بداية الوباء.

وقالت الشركة إنها واجهت العديد من التحديات في الربع الأول، من الصراع في البحر الأحمر، الذي دفع السفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا إلى اتخاذ مسار أطول حول أفريقيا، إلى هجوم الحريق المتعمد في مصنعها في ألمانيا والتصعيد التدريجي من الطراز 3 المحدث في مصنعها في فريمونت، كاليفورنيا.

المدير التجاري لشركة sixt، هاشم الفطايرجي

من جانبه، قال المدير التجاري لشركة sixt، هاشم الفطايرجي، إن المفاجأة في نتائج أعمال شركة تسلا، هو انخفاض بنسبة 9% في المبيعات بالربع الأول من العام الجاري، بسبب مشاكل في الإنتاج، ليبلغ إنتاجها 380 ألف سيارة مقابل 410 آلاف سيارة في الربع السابق.

وأضاف الفطايرجي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن بعض المصانع توقفت مثل مصنعها في ألمانيا ومصنع لها في أميركا وتأثرت بمشاكل البحر الأحمر، مشيراً إلى تأثر "تسلا" بحرب الأسعار مع الشركات الصينية.