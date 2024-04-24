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أمازون

توقعات بتسجيل الكتب الإلكترونية 20 مليار دولار مبيعات العام الجاري

بمعدل نمو سنوي 15%

دبي - العربية.نت
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تتزايد التوقعات بنمو مبيعات الكتب الإلكترونية بنحو 15% سنوياً لتتجاوز 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهي وتيرة أسرع بكثير من الكتب المطبوعة، وذلك بفعل ظهور العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بتلخيص وقراءة هذه الكتب بدعم من برامج الذكاء الاصطناعي.

وزادت شعبية التطبيقات الإلكترونية المتخصصة بالكتب المقروءة وتقوم الكثير منها بتلخيص هذه الكتب حيث يستغرق كل كتاب 10 دقائق فقط، ومن المتوقع أن يصل عدد قراء الكتب الإلكترونية إلى 1.2 مليار بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 1.9 مليار قارئ في سوق الكتب الورقية.

ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات الكتب الإلكترونية 21 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل نحو 70مليار دولار بالنسبة للكتب الورقية مع نسبة نمو لمبيعات الكتب الإلكترونية بـ15% سنوياً لتصل إلى 43 مليار دولار في 2029.

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وتشير التوقعات إلى أن مبيعات الكتب الورقية ستنمو بنحو 0.3% سنوياً لتبلغ نحو 70.5 مليار دولار في 2029.

وبالطبع يهيمن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون على مبيعات الكتب الورقية والإلكترونية عالمياً بحصة سوقية تتجاوز 60%.

وتمثل مبيعات الكتب على "أمازون" 300 مليون كتاب ورقي سنوياً و490 مليون كتاب إلكتروني في 2023.

وبلغت عوائد مبيعات الكتب على "أمازون" 28 مليار دولار في العام الماضي، فيما تشكل مبيعات الكتب الإلكترونية أكثر من 20%.

وفي المتوسط يبيع الكتاب 200 نسخة في السنة الأولى و1000نسخة على مدار حياتهم.

أكثر فئة كتب تنافسية على "كيندل" هي الرومانسية المعاصرة.

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