رئيس بنك UBS ينتقد مقترحات الحكومة السويسرية لتعزيز متطلبات رأس المال

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قال رئيس مجموعة UBS، كولم كيليهر، اليوم الأربعاء، إن البنك السويسري "ليس أكبر من أن يفشل"، حيث انتقد مقترحات الحكومة السويسرية لتعزيز متطلبات رأس المال.

كان كيليهر يلقي خطاباً خلال الاجتماع العام السنوي لـ "UBS" - وهو أول اجتماع من نوعه يعقد منذ أن أكمل البنك استحواذه على منافسه السابق كريدي سويس في الصيف الماضي.

"إن بنك يو بي إس ليس أكبر من أن يفشل". وقال كيليهر: "إن UBS هو أحد أفضل البنوك من حيث رأس المال في أوروبا، مع نموذج أعمال مستدام وميزانية عمومية منخفضة المخاطر"، وفقاً لما نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأضاف أن البنك "يشعر بقلق بالغ" بشأن المناقشات الحالية حول متطلبات رأس المال الإضافية، والتي قال إنها ستحد من القدرة التنافسية لسويسرا كمركز مالي وتزيد من التجزئة التنظيمية الأوروبية.

وقال كيليهر إن مثال بنك كريدي سويس، الذي انهار في مارس 2023 بعد سنوات من الفضائح والإخفاقات في إدارة المخاطر، أظهر أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل تنظيمي لنموذج أعمال معطل".

وأضاف كيليهر أمام الجمعية العمومية السنوية: "لم تكن متطلبات رأس المال المنخفضة للغاية هي التي أجبرت بنك كريدي سويس على القيام بعملية الإنقاذ التاريخية في عطلة نهاية الأسبوع".

وأشار إلى أن متطلبات رأس المال "للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية" أصبحت أقوى كثيرا منذ الأزمة المالية في الفترة 2007-2008، قائلا إن القدرة الفعالة على استيعاب الخسائر في جميع أنحاء العالم أصبحت الآن أقوى بنحو 20 مرة، حيث تبلغ قدرة بنك يو بي إس أكثر من 200 مليار دولار.

قدمت الحكومة السويسرية في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الأوسع من عدم الاستقرار المحتمل في بنك UBS و3 بنوك كبرى أخرى.

وفي حين أنها لم تحدد بالضبط ما الذي ستترتب على مثل هذه المتطلبات الصارمة لرأس المال، إلا أن الإدارة السويسرية قالت إنه ينبغي "تشديدها بطريقة مستهدفة" وخصت بالذكر بنك يو بي إس باعتباره يتطلب زيادة "كبيرة".

تستهدف المقترحات البنوك التي يعتبرها "أكبر من أن تفشل" - وهو المصطلح الذي تزايد استخدامه في أعقاب الأزمة المالية لوصف المؤسسات التي كانت ذات أهمية نظامية للغاية بالنسبة للاقتصادات الوطنية، بحيث لا تسمح لها الحكومات بالانهيار. وقد تعرض هذا المساندة الفعلية للدولة لانتقادات واسعة النطاق لأنه سمح بسلوكيات المجازفة وسوء الإدارة.