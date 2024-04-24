"الأهلي المالية": 48% من مديري الصناديق لديهم نظرة حيادية على الأسهم السعودية

1 دقيقة للقراءة

أصدرت الأهلي المالية نتائج الاستطلاع الربع سنوي الذي تجريه مع مديري الصناديق المحليين والعالميين لاستطلاع آرائهم حول أداء سوق الأسهم السعودية.

وانقسمت توقعات السوق لمديري الصناديق بشكل عام في الربع الأول من العام الحالي بين صعودية ومحايدة مع تحول عام إلى التوقعات المحايدة بشكل أكبر، وهذا بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي.

ومثّل المديرون ذوو النظرة الصعودية أو الـ"BULLISH" نسبة 41% في حين مثلت وجهات النظر المحايدة أو الـ"NUTERAL" نسبة 48%، أما وجهة النظر السلبية فكانت عند 11%.

ويعتقد مديرو الصناديق أن أسعار النفط وأسعار الفائدة والتضخم ستكون المحركات الرئيسية للسوق.

ويتوقعون أن تتراوح أسعار النفط في عام 2024 بين 80 دولارا و90 دولارا، هذا أعلى من توقعاتهم في الربع السابق بين 70 دولارا و80 دولارا.

أما بالنسبة للفائدة فيتوقع أكثر من 80% منهم خفضا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2024، بينما لا يتوقع 15% مهم أي تحريك لا بالرفع ولا بالخفض.

وقال 33% من المديرين أن السوق وصلت إلى أسعار مبالغ بها "overpriced" بينما كانت هذه النسبة عند 15% فقط في الربع الرابع من العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، إن أفضل القطاعات الاستثمارية جاذبية في السوق السعودية هي السياحة والرعاية الصحية.