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تزايدت رغبة الوافدين في السعودية بامتلاك مسكنهم في المملكة، حيث شهدت السنة الماضية نموا ملحوظا في هذا القطاع، فبحسب "نايت فرانك"؛ تم توقيع عقود بـ 250 مليار دولار خلال 2023 في مجالات البنية التحتية والعقارات المرتبطة بمشاريع تم الإعلان عنها عام 2016 بقيمة 1.3 تريليون دولار.

وجعل هذا الإنفاق الضخم المملكة من أنشط الأسواق العقارية في العالم، ودفع المستثمرين والمواطنين والمغتربين إلى التفكير في امتلاك العقارات السكنية والتجارية في المملكة.

وفي تقريرها الشامل بعنوان "الوجهة السعودية" أو "Destination Saudi" أجرت "نايت فرانك" استطلاعاً لآراء 241 وافدا في السعودية لفهم تطلعاتهم ورغباتهم في الاستثمار العقاري في المملكة.

ويعمل 73% منهم في القطاع الخاص كموظفين، و15% موظفون في القطاع الحكومي، و11% لديهم عملهم الخاص، بالإضافة إلى 2% متقاعدين.

ويتراوح دخل 73% ممن شملهم الاستطلاع بين 10 آلاف و20 ألف ريال شهريا، و12% بين 20 ألف و30 ألف، و6% بين 30 ألف و40 ألف، و3% بين 40 و50 ألف، و4% أعلى من 50 ألف ريال.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن 77% مهتمين بشراء منزل، و11% يفضلون استئجار منزل، و6% ليسوا مع الشراء ولا الإيجار، و6% لم يقرروا بعد.

وعند سؤالهم عن الرغبة بالاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى في المملكة، قال 29% منهم إنهم يفضلون شراء منزل في نيوم يليه في المركز الثاني منتزه جدة المركزي بنسبة 15% ثم منتزه الملك سلمان بـ 8%.

السماح بالشراء

وتسمح المملكة للأجنبي المقيم بشراء عقار، وهو ما يوضحه الشريك في التقييم والاستشارات لدى "نايت فرانك"، طلال رَقبان، بأن لا يوجد حالياً استثناءات محددة لشراء الأجنبي العقارات بكل أنواعها في المملكة، باستثناء الشراء في المناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق المخصصة للسعوديين فقط، وباقي المناطق يستطيع الأجنبي المقيم الشراء فيها، وفقا لضوابط ومعايير معينة.

وأضاف رَقبان، أن الأجنبي المقيم يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية ويجري ذلك بشكل طبيعي، وتأخذ الموافقة من شهرين إلى 3 شهور.

وأوضح أن الأجنبي غير المقيم يستطيع الشراء فقط عبر الحصول على الإقامة المميزة عن طريق شراء عقار بما لا يقل عن 4 ملايين ريال ويشتريها نقداً دون رهون عقارية.

وقال الشريك في التقييم والاستشارات لدى "نايت فرانك"، إن السوق العقارية السعودية تشهد نشاطاً كبيراً حالياً وكثير من الأجانب المقييمن لديهم الرغبة في الشراء وينشطون في البحث عن العقار والقروض، متوقعاً ارتفاع هذه الفئة مستقبلاً.

وأضاف أن السوق تتعامل مع نوعية المنتجات التي يرتفع عليها الطلب من الأجانب بالبحث عن شقة بنظام الغرفة الواحدة أو "استديو" وهو ما يحدث في الدول المجاورة، وتوافر هذه النوعية في السوق محدودة ومتوقع زيادتها مستقبلاً.