طرح غير مسبوق لسندات الخزينة الأميركية بـ 70 مليار دولار لأجل 5 سنوات

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التقطت سوق السندات الأميركية أنفاسها في الساعات الماضية، مع طرح الخزينة الأميركية سندات بحجم غير مسبوق، وصلت إلى 70 مليار دولار لأجل خمس سنوات، وهو ما دفع عوائد السندات إلى الارتفاع قبل الطرح، وسط القلق من زيادة معروض السندات، وتراجع الطلب من أكبر اللاعبين في سوق الدين الأميركي.

وفي الأسابيع الماضية، وصل عائد السندات الأميركية لسنتين إلى أربعة أضعاف متوسط عائد التوزيعات لأسهم مؤشر S&P 500، وهذا ما لم يحدث منذ فقاعة Dot-com عام 2000.

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وهذا يعكس من ناحية الارتفاعات في سوق الأسهم من جهة، والتطورات التي طرأت على سوق السندات الأميركي في السنوات الماضية من جهة أخرى.

وبدأت هذه التطورات بالزيادة الهائلة للمعروض من سندات الخزينة الأميركية نتيجة لارتفاع العجز، خصوصاً بعد جائحة كورونا، ليقفز من نحو 23 تريليون دولار في نهاية 2019 إلى قرابة الـ 35 تريليون دولار حالياً.

الصين واليابان تخفضان محافظهما

وفي هذه الفترة أضيف تطور بالغ الأهمية هو قيام العديد من الدول بتخفيض حجم محافظها من السندات الأميركية، ونتحدث هنا بشكل خاص عن الصين واليابان، وهما أكبر دائن للحكومة الأميركية.

وخفضت الصين محفظتها من ذروة وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في مطلع 2021، إلى أقل من 763 مليار دولار في آخر بيانات منشورة لشهر فبراير الماضي، وهذا هو أدنى رقم منذ 2009.

وكذلك خفضت اليابان محفظتها من ذروة 1.3 تريليون دولار قبل سنتين إلى تريليون و167 مليار دولار في فبراير الفائت. وأحد أسباب هذا التخفيض تدخل البنك المركزي الياباني لدعم الين ثلاث مرات في 2022، بعد أن وصل حينها إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود.

قال الرئيس التنفيذي عواد كابيتال ليميتيد، زياد عواد، إن عائد السندات الأميركية لأجل سنتين يعد مغري جدا بمستوى قرب الـ 5%.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن السندات السعودية والإماراتية أكثر جذبا من نظيرتها الأميركية.

وأضاف أن سوق السندات الأميركية تعاني في ظل تفاقم العجز والانتخابات والأزمات السياسية الحالية.

ملكيات الأجانب تقارب 8 تريليونات دولار

هذا لا يعطي الصورة الكاملة عن الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، فهناك بعض الدول التي زادت محفظتها في ظل ارتفاع العوائد حالياً. وبحسب بيانات فبراير، يحمل الأجانب 8 تريليونات دولار من سندات الخزينة الأميركية، بزيادة 8.7% على أساس سنوي.

الاحتياطي الفيدرالي تحوّل من الشراء إلى البيع

لاعب آخر مهم في سوق سندات الخزينة الأميركية هو الاحتياطي الفيدرالي، الذي وصلت ميزانيته إلى ذروة تسعة تريليونات دولار في صيف 2022، حين كان التحفيز الكمي، أو الـ QE في ذروته.

لكن بعد ذلك بدأت دورة التشديد النقدي، وتحول الاحتياطي الفيدرالي من الشراء إلى بيع 60 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة، و35 مليار دولار من سندات الرهن العقاري.

هل تؤثر المتغيرات في العرض والطلب؟

تعتبر سندات الخزينة الأميركية أكثر الأصول سيولة وأماناً، ومن النادر أن نجد بنكاً مركزياً لا يحملها في محفظتها. لكن المتغيرات التي طرأت تطرح السؤال حول موازين العرض والطلب في هذه السوق.