محامو "غوغل" يطلبون 218 مليون دولار أتعاب في قضية "متصفح كروم"

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طلبت 3 شركات محاماة أميركية قادت دعوى جماعية بخصوص خصوصية بيانات المتصفح ضد شركة غوغل وتوصلت إلى تسوية في وقت سابق من هذا الشهر، من القاضي أن يمنحها 217.6 مليون دولار كأتعاب محاماة.

وقدرت شركات "Boies Schiller Flexner"، و"Morgan & Morgan" و"Susman Godfrey" قيمة التسوية بما يصل إلى 7.8 مليار دولار. لا تدفع غوغل تعويضات كجزء من الاتفاقية، ولكن قد يتم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل مستخدمين فرديين، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

ونفت غوغل ارتكاب أي مخالفات لكنها وافقت على تدمير مليارات من سجلات البيانات في التسوية، وهو ما من شأنه أن يحل الادعاءات بأنها تتبعت سراً استخدام الإنترنت للأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يتصفحون بشكل خاص. وتخضع الاتفاقية ورسوم المحاماة لموافقة القاضي الفيدرالي في أوكلاند، كاليفورنيا.

تقدم إيداعات محامي المدعين يوم الثلاثاء لمحة محدثة عن معدلات الفواتير للمحامين البارزين بما في ذلك مؤسس "Boies Schiller"، ديفيد بويس، والتي تظهر أن سعر بويس قد ارتفع إلى 2330 دولاراً للساعة من معدل 2110 دولاراً الذي كشف عنه في قضية غير ذات صلة في سبتمبر.

بيل كارمودي، الشريك في Susman Godfrey الذي كان من بين عملائه السابقين مؤسس WeWork آدم نيومان، يتقاضى الآن 2500 دولار في الساعة، وفقاً للإيداعات.

وقال كارمودي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن شركته تجري "تعديلات دورية" على أسعار الساعة "بناءً على الاتجاهات في السوق القانوني وما هو مناسب لقضايانا وعملائنا".

ولم تخبر غوغل المحكمة ما إذا كانت ستطعن في عرض الرسوم. ووصف متحدث باسم غوغل في بيان طلب المحامين بأنه "مجرد محاولة أخرى لتوليد الأخبار وملء جيوبهم الخاصة في قضية قاموا بتسويتها مقابل 0 دولار".

وأخبرت شركات المدعين المحكمة يوم الثلاثاء أن طلبهم للرسوم البالغة 218 مليون دولار يمثل 3.5 أضعاف الوقت الفعلي الذي استغرقه الفريق في القضية، وهو ما قالوا إنه عادل ومعقول.

وقالت الشركات في طلب الرسوم الخاص بها: "واجه المستشار القانوني فريقاً كبيراً من كوين إيمانويل، إحدى أكبر وأغلى شركات المحاماة في العالم، حيث يتقاضى شركاؤه بشكل روتيني أكثر من 1000 دولار في الساعة".

من المقرر أن يتم الرد على طلب أتعاب محامي المدعين بحلول 7 يونيو، وتم تحديد جلسة استماع بشأن الطلب أمام قاضية المقاطعة الأميركية إيفون جونزاليس روجرز في 7 أغسطس.