ورقة من مفكرة تباع بمليون دولار بسبب كلمتان كتبتا عليها بقلم جاف

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أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن مفكرة تدوين كتب عليه "اشتر بيتكوين" (Buy Bitcoin) تم بيعها بمبلغ 1.027 مليون دولار خلال مزاد.

وتعود المفكرة إلى أحد المتدربين في معهد كاتو للأبحاث التحررية، يدعى كريستيان لانغاليس، والذي كان قد حصل على مقعد خلف رئيسة الاحتياطي الفيدرالي حينها، جانيت يلين، أثناء مثولها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في يوليو 2017. حيث كتب بخط يده "اشتر بيتكوين" على أحد أوراق مفكرة الملاحظات الخاصة به ورفع اللافتة لتظهر كإعلان أمام الكاميرات التي كانت تنقل الحدث. تم اصطحاب لانغاليس إلى الخارج على الفور حينها.

سرعان ما أصبحت اللافتة بمثابة صرخة حاشدة لمجتمع صغير ولكن سريع النمو من مطوري ومستثمري العملات المشفرة، وهي الآن علامة على نهضة العملة المشفرة.

منذ ذلك الحين، ارتفع سعر بيتكوين من حوالي 2300 دولار إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 74000 دولار في مارس، حيث انضم عمالقة الخدمات المالية مثل "Fidelity" و"BlackRock" إلى دعم الأصول الرقمية.

تم تقديم العرض الفائز من قبل مشتر مجهول، والذي قدم عرضاً بقيمة 16 بيتكوين مقابل القطعة، وفقاً لموقع Scare City، موقع المزاد حيث تم إجراء البيع. في الدقائق الأخيرة من المزايدة، ظهر خطأ أنه تم تقديم عرض بمبلغ 6.4 مليون دولار، قبل أن يتم الاعتراف به على أنه خطأ، ويتم تخفيض السعر.

وكتب على وصف المزاد بأنه مزاد على "رسم بالحبر على لوحة قانونية" تزن نصف رطل. تحتوي اللوحة القانونية أيضاً على ملاحظات لانغاليس من جلسة الاستماع في ذلك اليوم.

ويخطط لانغاليس لاستخدام العائدات للمساعدة في تمويل مشروع برمجيات بيتكوين، حسبما قال في وقت سابق في مقابلة.