مارك زوكربيرغ يصدم مستثمري "ميتا بلاتفورمز" وسهم الشركة يهوي 19%

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طلب مارك زوكربيرغ من المستثمرين التحلي بالصبر مرة أخرى، بعد كشفه عن توقعات ضخمة للإنفاق من أجل تطوير منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "ميتا بلاتفورمز".

بذل الرئيس التنفيذي للشركة قصارى جهده لتهدئة وول ستريت. حيث أدت توقعات الإنفاق، إلى جانب تباطؤ نمو المبيعات عما كان متوقعاً، إلى انخفاض الأسهم بنسبة تصل إلى 19% في التداولات الممتدة.

وقال زوكربيرغ خلال مؤتمر عبر الهاتف بعد تقرير أرباح الربع الأول لشركة Meta: "يرى المستثمرون الأذكياء أن الذكاء الاصطناعي يتوسع وأن هناك فرصة واضحة لتحقيق الدخل حتى قبل أن تتحقق الإيرادات". تنسب الشركة بالفعل الفضل إلى الذكاء الاصطناعي في بعض النمو الذي حققته في الآونة الأخيرة في عدد المستخدمين ونجاحها الإعلاني، مشيرة إلى التحسينات في خوارزميات التوصيات الخاصة بها.

وتستثمر الشركة الأم لفيسبوك المزيد من الموارد في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في القدرة الحاسوبية - وهو جزء من سباق التسلح مع المنافسين، مثل شركة "ألفابيت"، و"مايكروسوفت"، من أجل التفوق في هذه التكنولوجيا سريعة التطور. وحذر زوكربيرغ من أن الاستثمارات ستزداد "بشكل هادف" وستستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد لشركة الشبكات الاجتماعية - ربما سنوات - لكنه حثهم على رؤية الفوائد طويلة المدى التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

اتخذ زوكربيرغ مساراً مشابهاً عندما ركزت شركة ميتا على بناء ما يسمى بـ Metaverse وغيرها من التقنيات المستقبلية، مثل سماعات الرأس VR والنظارات الذكية. وكانت تلك المساعي باهظة الثمن. وخسرت Reality Labs، القسم داخل ميتا الذي يقود هذه الجهود، 16 مليار دولار في عام 2023.

وقال زوكربيرغ: "لقد أصبحنا أكثر تفاؤلاً وطموحاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي". "نحن في مكان أظهرنا فيه أنه بإمكاننا بناء نماذج رائدة وأن نكون الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم. وهذا يفتح الكثير من الفرص الإضافية بخلاف تلك الأكثر وضوحاً بالنسبة لنا".

إن تحقيق هذه الرؤية سيكون باهظ الثمن. ورفعت الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا تقديراتها للتكاليف لهذا العام وتعتقد الآن أن النفقات الرأسمالية ستتراوح بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار. وفي وقت سابق، قدرت النفقات المتعلقة بأشياء مثل الخوادم وأجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بنحو 30 مليار دولار إلى 37 مليار دولار.

وقالت المديرة المالية سوزان لي في بيان، في إشارة إلى عام 2025: "نتوقع أن تستمر النفقات الرأسمالية في الزيادة في العام المقبل حيث نستثمر بقوة لدعم جهودنا الطموحة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات".

وفي الوقت نفسه، توقعت شركة الشبكات الاجتماعية أيضاً أن تتراوح مبيعات الربع الثاني من 36.5 مليار دولار إلى 39 مليار دولار، مع متوسط مدى تلك التوقعات أقل من متوسط تقديرات المحللين.

وقد طغت هذه المقاييس على الربع الأول القوي، حيث بلغت إيراداتها 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتضاعفت الأرباح إلى 12.4 مليار دولار.

ارتفع السهم بنسبة 39% حتى الآن هذا العام عند إغلاق السوق وتم تداوله بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي، مما يعكس جزئياً الإثارة حول الذكاء الاصطناعي. كانت Meta واحدة من أفضل الأسهم أداءً بين نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي الربع السابق، أعلنت ميتا عن إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، بالإضافة إلى أول توزيع أرباح ربع سنوي للشركة على الإطلاق. لقد كانت محاولة لتهدئة المستثمرين المحبطين بسبب إنفاق الشركة الكبير على التقنيات التي لم تؤت ثمارها بالكامل بعد.

في الأشهر الأخيرة، جعل زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي أولوية، وأعاد تركيز Meta على التكنولوجيا بعد أن أطلقت OpenAI برنامج الدردشة ChatGPT الخاص بها في عام 2022، مما أثار موجة من المنافسة والتطوير بين شركات التكنولوجيا الكبرى. بدأت شركة Meta بإدخال الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب العمل، بدءاً من Instagram وFacebook وحتى نظاراتها الذكية.

وأعلنت الشركة عن خطط لإنشاء مركز بيانات جديد بقيمة 800 مليون دولار في شهر يناير، وتقوم أيضاً بتطوير رقائقها الخاصة لخدمات الذكاء الاصطناعي. تعمل Meta أيضاً على العديد من التكرارات الجديدة لنموذجها اللغوي الكبير، المعروف باسم Llama، لتشغيل روبوتات الدردشة وخدمات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

كررت الشركة خطط الإنفاق الأوسع لعام 2024، قائلة إنها ستصرف ما بين 96 مليار دولار إلى 99 مليار دولار للعام التقويمي، بارتفاع طفيف عن الهدف المنخفض البالغ 94 مليار دولار إلى 99 مليار دولار. وقالت سابقاً إن الكثير من ذلك سيذهب إلى تكاليف البنية التحتية بالإضافة إلى الرهانات طويلة المدى على الواقع المعزز والافتراضي.

ويأتي تقرير ميتا المختلط في نفس اليوم الذي وقع فيه الرئيس جو بايدن على مشروع ليصبح قانوناً من شأنه أن يجبر الشركة الأم لـ تيك توك، ByteDance Ltd.، على بيع خدمة الفيديو الشهيرة أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. يمكن أن يؤدي الإزالة المحتملة لمنافس رئيسي إلى تعزيز الأعمال الإعلانية لشركة ميتا.

وائل مكارم كبير استراتيجي الأسواق في Exness