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خاص

"موبيوس للاستثمار" للعربية: نتوقع حدوث تصحيح كبير في الأسواق الأميركية

رجح خفض الفائدة بواقع 2% بنهاية 2024

دبي - العربية.نت
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توقع مؤسس "Mobius" للاستثمار، مارك موبيوس، أن تشهد الأسواق الأميركية تصحيحا كبيرا خلال الفترة القادمة، قائلاً: "أعتقد أن السوق الأميركية لن تبلي بشكل جيد خلال الفترة القادمة".

وأضاف موبيوس، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من بين الأمور التي يجب مراقبتها بحرص هي مدى نجاح الشركات خاصة شركات التكنولوجيا الشهيرة والتي ليس لديها أرباح.

وتابع: "هذه واحدة من مخاطر شركات التكنولوجيا، وهي أن العديد من الأشخاص يقومون بشراء هذه الشركات التي ليس لديها أرباح ولكن لديها وعود وتطلعات حول النمو المحتمل المستقبلي، لكن معظم هذا النمو غير موجود وغير ممكن".

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وأوضح أنه يجب توخي الحذر والأخذ بالحسبان ضخ أموال في شركات أساسياتها ضعيفة وتكون إشارة إلى أن ارتفاعات السوق غير مستدامة.

وبشأن توقعاته لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، توقع مؤسس "Mobius" للاستثمار، أن يخفض "الفيدرالي" الفائدة 2% بنهاية هذا العام.

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